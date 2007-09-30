به گزارش خبرنگار مهر در قم، شهردار این شهر شب گذشته در مراسم تجلیل از کارکنان آتش نشانی اظهار داشت: حضور فعال و به موقع آتش نشانان در سطح شهر همواره باعث دلگرمی مردم بوده و باید جایگاه و قدر و منزلت این افراد حفظ شود.



محمد احمدی بافنده با بیان این که ایثارگری ‌ها و جانفشانی‌ های نیروهای آتش ‌نشانی همواره قابل تقدیر است، افزود: با توجه به توسعه و اجرای پروژه‌ های عمرانی در شهر، نیاز به افزایش و احداث ایستگاه‌ های جدید آتش‌ نشانی در شهر بسیار احساس می‌ شود و در صدد هستیم با حمایت‌ های دولت، این ظرفیت را گسترش دهیم تا سرعت در عمل زیاد شود.



مدیرعامل سازمان آتش ‌نشانی نیز در این مراسم با اشاره به این که اولین ایستگاه آتش ‌نشانی قم در سال 1340با چهار نیروی اجرایی احداث شده است، ادامه داد: در حال حاضر 12 ایستگاه آتش‌ن شانی با 45 دستگاه خودروی امداد ونجات در قم فعالیت می کنند.



سید سیف ‌الدین موسوی از احداث دو ایستگاه آتش‌ نشانی تا پایان سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات احداث دو ایستگاه آتش ‌نشانی در مناطق جواد الائمه و شیخ ‌آباد آغاز شده که تا پایان سال جاری به بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: به منظور افزایش ضریب ایمنی در شهرک پردیسان و با توافقات انجام شده با بنیاد مسکن، ایستگاه آتش‌ نشانی پردیسان نیز در سال آینده اجرا و به بهره‌ برداری خواهد رسید.



مدیرعامل سازمان آتش‌ نشانی زمان رسیدن خودروهای آتش ‌نشانی به حریق و حوادث را حداکثر چهار دقیقه اعلام کرد و بیان داشت: در شش ماه نخست سال جاری، 528 مورد حریق و 247 مورد حادثه در سطح استان رخ داده است که در این حوادث و حریق‌ها 19 نفر از همشهریان فوت کرده و 58 نفر مجروح شدند.