به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در دیدار با وزیر کشور اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی کشور که باید تدبیر شود، تدوین نقشه جامع شاخص‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.

وی اضافه کرد: یکی از نکات مهمی که همیشه ما درگیر آن هستیم این است که وقتی نقشه جامع پایش آمایشی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… نداشته باشیم، مدیریت و برنامه‌ریزی ما با تهدید و آسیب‌های مختلفی روبرو می‌شود.

امام جمعه بوشهر پایش زیست‌بوم را برای پیشگیری از مخاطرات بسیار مهم دانست و بیان کرد: در حوزه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… باید فرصت‌ها در عرصه‌های مختلف شناسایی شود تا بتوانیم از اینها استفاده کنیم.

وی ایجاد فرصت‌ها و شناخت آنها را ضروری دانست و ادامه داد: در این عرصه افراد برنامه‌ریزی و متفکر داریم ولی کم است و باید این افراد شناسایی شوند و از ظرفیت آنها استفاده شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: در استان بوشهر چنین اقداماتی را داشته‌ایم و نتیجه آن آرامش بسیار خوبی است که در استان داریم. بوشهر استانی الگو در وحدت شیعه و سنی است.

وی افزود: هر چند قبلاً کارهایی صورت گرفته ولی اقدامات ابتدایی مانده و نیازمند بازسازی و تکمیل و کار کارشناسی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر مردم‌داری کارآمد را ضروری دانست و تصریح کرد: باید مشکل مردم را بشناسیم و قبل از تحقق پیشگیری کنیم و در صورت بروز مشکل در اسرع وقت مشکل رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه باید دغدغه‌های مردم با جدیت دنبال شود افزود: یک سری آسیب‌های اجتماعی رسمی داریم که باید برای رفع آنها تلاش شود.

صفایی بوشهری با بیان اینکه طراحی امنیت پایدار در فضای ملی و مرزی ضروری است اظهار داشت: باید در مرزها اقدامات بر اساس دانش مرزبانی و بر اساس پایش و ارزیابی انجام شود. باید به دنبال مرزبان‌یاری مردم برویم تا در مرزها امنیت خوبی را شاهد باشیم.

وی خواستار شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران شد و گفت: در صورتی که شایسته‌سالاری در انتصابات را شاهد باشیم شاهد موفقیت خواهیم بود. مدیران میانی باید به خوبی به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه کالای ملوانی از مهمترین دغدغه‌های مردم در استان بوشهر است تصریح کرد: باید واقع‌بینانه نسبت به رفع این مشکل که اشتغال بخش عمده مردم استان به آن گره خورده است اقدام شود.