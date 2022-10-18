به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل، پمپ آب و محتویات خودرو در خرم آباد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی کلانتری ۱۵ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با رصد اطلاعاتی و انجام تحقیقات پلیسی یک سارق حرفه‌ای و سابقه دار کابل، پمپ آب و محتویات خودرو را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد ادامه داد: متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیس و مواجهه شدن با دلایل و مستندات به ۱۵ فقره سرقت کابل، پمپ آب و محتویات خودرو معترف و محل‌های سرقت بازسازی و مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ قاسمی، با توصیه به شهروندان در خصوص رعایت نکات پیشگیرانه، اظهار داشت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.