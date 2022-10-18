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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۵

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه‌ای با کشف ۱۵ فقره سرقت خرم‌آباد

دستگیری سارق حرفه‌ای با کشف ۱۵ فقره سرقت خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارق حرفه‌ای با کشف ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل، پمپ آب و محتویات خودرو در خرم آباد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل انتظامی کلانتری ۱۵ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با رصد اطلاعاتی و انجام تحقیقات پلیسی یک سارق حرفه‌ای و سابقه دار کابل، پمپ آب و محتویات خودرو را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد ادامه داد: متهم دستگیر شده در تحقیقات پلیس و مواجهه شدن با دلایل و مستندات به ۱۵ فقره سرقت کابل، پمپ آب و محتویات خودرو معترف و محل‌های سرقت بازسازی و مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ قاسمی، با توصیه به شهروندان در خصوص رعایت نکات پیشگیرانه، اظهار داشت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5611710

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