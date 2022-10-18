دانشگاه امام خمینی(ره) خوابگاه متاهلی برای دانشجویان ایرانی ندارد

علی همتی عفیف در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بیان کرد: ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه امام بیش از ۲۰۰۰ نفر است و هم اکنون تمام این ظرفیت تکمیل شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه گفت: این دانشگاه متأسفانه برای دانشجویان ایرانی خوابگاه متاهلی ندارد و در حال حاضر یک خوابگاه متاهلی در این دانشگاه وجود دارد که ویژه دانشجویان متأهل بین الملل است.

وی افزود: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برای افزایش ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی به‌دنبال ساخت یک خوابگاه متاهلی با ظرفیت ۴۲ واحد برای دانشجویان ایرانی است که ساخت آن بزودی آغاز خواهد شد.

همتی بیان کرد: ساخت یک مهدکودک برای رفاه بیشتر و رفع دغدغه خانواده‌های استادان، کارکنان و برخی از دانشجویان متأهل را از دیگر اقدامات دانشگاه است که امید می‌رود از ترم آینده آغاز به کار کند.

وی همچنین به ساخت یک خوابگاه دانشجویی دیگر که در حال حاضر به شکل پروژه نیمه کاره و با پیشرفت حدودی سی درصدی اشاره همراه است اشاره کرد و گفت: این پروژه متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده است دانشگاه در حال رایزنی با خیرین و دستگاه‌های مرتبط است تا بتواند این پروژه را به نتیجه برساند.

همتی راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه را گامی دیگر از اقدامات دانشگاه بر شمرد و گفت: در این راستا با حمایت خیرین با تمرکز بر رفع مشکلات خوابگاهی دانشجویان و ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در صدد افزایش و ارتقای کمی و کیفی رفاه دانشجویان هستیم.

وی در خصوص اقدامات دیگر دانشگاه برای رفع مشکل خوابگاه‌های دانشجویی گفت: در مجتمع خوابگاه‌ها برای رفع مشکل ظرفیت خوابگاهی برخی تصمیمات گرفته شده که اکنون با جابجایی خوابگاه دختران و پسران ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شد و اسکان‌های موقت برای دانشجویانی که رفت و آمد می‌کنند ایجاد کردیم، با این تغییر تعداد ۱۰۰ نفر به ظرفیت خوابگاه پسران افزوده شد.

این مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: در مجتمع دختران نیز یک زمین چمن مصنوعی، سه غرفه فروشگاهی و یک نگهبانی مجهز به مجتمع افزوده می‌شود و دانشگاه در اولویت اقدامات رفاهی خود برای دانشجویان سعی در اتمام پروژه‌های در حال ساخت مثل استخر، خوابگاه نیمه کاره و اتمام پروژه‌های مجتمع خوابگاهی دختران که ذکر شد را دارد.