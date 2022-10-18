به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تغیرات اقلیمی یک پدیده بلند مدت است که در اثر فعالیت‌های مخرب زیست محیطی و فعالیت‌های صنعتی بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی در سطح دنیا در حال تشدید است و تأثیرات منفی بسیار زیادی بر محیط زیست و زندگی زیستمندان داشته است.

وی با اشاره به دیدگاه‌های زیست محیطی دولت سیزدهم از منوط کردن احداث و فعالیت بیش از ۴۰۰ پروژه بزرگ صنعتی به ارائه طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی و تصویب آن‌ها در کمیته‌های تخصصی به منظور کاهش و جلوگیری از پیامدهای منفی زیست محیطی در اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی خبر داد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان در خصوص نقش فرهنگ‌سازی در حفاظت از محیط زیست و اقدامات اداره کل محیط زیست لرستان در این زمینه گفت: با توجه به اصل مترقی پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عموم مردم می‌داند این اداره کل آموزش‌های لازم را برای مشارکت بیشتر شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست را در دستور کار قرار داده و به همین منظور با امضا تفاهم نامه‌های آموزشی با دستگاه‌های اثرگذار مانند دانشگاه لرستان، اقدام به آموزش محیط زیست در بین جوامع هدف مخصوصاً جوامع محلی حاشیه مناطق تحت مدیریت و تالاب‌ها کرده است.

سالاروند به ایجاد خانه محیط زیست برای اولین بار در استان لرستان در دفاتر تسهیلگری در راستای مردمی کردن محیط زیست، برگزاری کلاس‌های ساعتی با محیط بان، ارائه محتواهای آموزشی با موضوع حفاظت از محیط زیست و تبیین اهمیت محیط زیست در بهبود کیفیت زندگی زیستمندان برای شهروندان از طرق مختلف را از دیگر فعالیت‌های این اداره کل برای فرهنگ‌سازی در خصوص محیط زیست برشمرد.

وی توجه به طرح‌های آمایش سرزمین و گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی را در دستیابی به توسعه پایدار مهم و مؤثر دانست و اظهار داشت: جانمایی فرایندهای توسعه‌ای مبتنی بر این اصول در هدر رفت منابع و جلوگیری از معضلات زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی نقش اساسی دارد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان در خصوص راهکارهای اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان در عبور از حفاظت سنتی از مناطق بیان داشت: با تبعیت از سیاست‌های سازمان حفاظت از محیط زیست مبنی بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و تکنولوژی‌های نوین در حفاظت از مناطق این اداره کل علاوه بر تشکیل شبکه همیاران، ساخت پاسگاه محیط بانی و آموزش جوامع محلی اقدام به نصب دوربین‌های هوشمند برای پایش آنلاین در مناطق تحت تحت مدیریت و زیستگاه‌های حساس کرده که این امر تأثیر زیادی در پیشگیری از تخلفات زیست محیطی و تخریب زیستگاه‌ها داشته است.

سالاروند در خصوص نقش سیاست‌های کلی محیط زیست در پیشبرد اهداف زیست محیطی کشور گفت: این سیاست‌ها که بر گرفته از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست است و برای برون رفت از شرایط شکننده و حاد زیست محیطی فعلی و دستیابی به شاخص‌های استاندارد در زمینه‌های مختلف زیست محیطی تدوین شده است با در نظر گرفت تمام موضوعات و مسائل کلان در حوزه محیط زیست می‌تواند کمک شایانی به حفاظت و پویایی محیط زیست کشور کند.

وی موضوع تالاب‌ها را با توجه به وقوع پدیده‌های طبیعی مانند ریزگردها، یکی از موضوعات مهم زیست محیطی عنوان کرد و اظهار داشت تالاب‌ها با داشتن کارکردهای اکولوژیکی، گردشگری و زیبایی شناختی می‌توانند منافع زیادی را برای جوامع محلی حاشیه تالاب داشته باشند، لذا تبیین این اهداف زیست محیطی کلان و انتفاع جوامع محلی حاشیه این تالاب‌ها می‌تواند در حفاظت از این مواهب الهی بسیار مؤثر باشد.