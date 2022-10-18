امنیت بسیار خوبی در استان بوشهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته شاهد امنیت بسیار خوبی در استان بوشهر هستیم.

وی با اشاره به اینکه امنیت خلیج فارس در دست ایران اسلامی است اضافه کرد: منطقه دارای حساسیت بالایی است و عسلویه و خارگ از مناطق حیاتی کشور محسوب می‌شوند.

وزیر کشور با بیان اینکه مشکل امنیتی خاصی در استان بوشهر وجود نداشته است، تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خوبی در استان بوشهر وجود دارد.

وی با تاکید بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی مناسب در سطح کشور خاطرنشان کرد: در استان بوشهر اتحاد و همدلی خوبی برای توسعه و پیشرفت استان وجود دارد.

استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نقش مهمی در عرصه فرهنگی، مذهبی و در زمینه‌های مختلف استان دارند.

احمد محمدی‌زاده تاکید کرد: امنیت خوبی در استان بوشهر وجود دارد.