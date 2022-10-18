  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۳

وزیر کشور:

امنیت بسیار خوبی در استان بوشهر وجود دارد

امنیت بسیار خوبی در استان بوشهر وجود دارد

بوشهر- وزیر کشور با بیان اینکه امنیت بسیار خوبی در استان بوشهر وجود دارد گفت: این استان دارای شرایط خاصی در زمینه امنیتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته شاهد امنیت بسیار خوبی در استان بوشهر هستیم.

وی با اشاره به اینکه امنیت خلیج فارس در دست ایران اسلامی است اضافه کرد: منطقه دارای حساسیت بالایی است و عسلویه و خارگ از مناطق حیاتی کشور محسوب می‌شوند.

وزیر کشور با بیان اینکه مشکل امنیتی خاصی در استان بوشهر وجود نداشته است، تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خوبی در استان بوشهر وجود دارد.

وی با تاکید بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی مناسب در سطح کشور خاطرنشان کرد: در استان بوشهر اتحاد و همدلی خوبی برای توسعه و پیشرفت استان وجود دارد.

استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نقش مهمی در عرصه فرهنگی، مذهبی و در زمینه‌های مختلف استان دارند.

احمد محمدی‌زاده تاکید کرد: امنیت خوبی در استان بوشهر وجود دارد.

کد مطلب 5611730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها