به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، کوروش روستایی رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی گفت: یکی از موضوعات باستان‌شناسی که طی دو دهه اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته و زمانی نیز حتی مجلس شورای اسلامی آن را پیگیری می‌کرد، موضوع نقشه باستان‌شناسی کشور است.

او افزود: تصور نادرستی که در مورد نقشه باستان شناسی کشور وجود دارد این است که نقشه باستان شناسی در دو، سه و یا نهایتاً تا چند سال آینده آماده خواهد شد در حالیکه نقشه باستان شناسی ایران تا چند ده‌سال دیگر نیز تکمیل نخواهد شد؛ در واقع با این روند کندی که هم‌اکنون در بررسی‌های باستان‌شناسی داریم، باید گفت نقشه باستان شناسی کشور صد سال دیگر نیز تکمیل نخواهد شد.

روستایی، بنیان نقشه باستان‌شناسی کشور را اجرای برنامه‌های بررسی و شناسایی باستان‌شناسی دانست و تصریح‌کرد: در واقع نقشه باستان شناسی از برنامه‌های بررسی و شناسایی باستان‌شناسی تغذیه می‌شود و محوطه‌های باستانی باید شناسایی شوند تا بتوان آنها را در نقشه باستان شناسی آورد.

این باستان‌شناس خاطرنشان کرد: طبق آمار، سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ برنامه بررسی و شناسایی در کشور انجام می‌شود و این عدد بسیار ناچیز است.

او در توضیح این مطلب اظهار کرد: بررسی باستان‌شناسی برنامه‌ای میدانی است که در بهترین حالت شاید بتوان طی یک فصل کاری ۳۰ تا ۴۰ روزه، مساحتی ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر مربعی را پوشش داد و مجموع محدوده‌ای که طی بررسی‌های سالهای اخیر پوشش داده شده نسبت به مساحت کشور بسیار اندک است.

رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی گفت: مشکل دیگر اینجاست که بسیاری از برنامه‌های بررسی و شناسایی که طی دهه‌های گذشته انجام شده فاقد دقت کافی در پیمایش چشم‌انداز بوده‌اند در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد که آن منطقه از نظر باستان‌شناسی به‌طور کامل شناسایی شده است.

او افزود: طی چند سال اخیر کوشش‌هایی شده که کنترلی بر دقت بررسی‌های باستان‌شناسی اعمال شود ولی هنوز تا کیفیت درخور فاصله داریم.

رئیس پژوهشکده باستان‌شناسی تصریح‌کرد: غیر از برنامه‌های میدانی باستان‌شناسی با ماهیت اضطراری، مانند کاوش‌های نجات‌بخشی و برنامه‌های تعیین عرصه، اولویت باستان‌شناسی کشور می‌بایست بررسی باستان‌شناسی باشد.

او گفت: باید دقت کرد که با توجه به روند فزاینده توسعه‌های شهری، روستایی، معدنی، عمرانی و … هر چه در این زمینه کوتاهی کنیم محوطه‌های بیشتری نابود خواهند شد ولی اگر آن محوطه‌ها شناسایی شوند می‌توان برنامه‌های حفاظتی برای آنها اندیشید.

روستایی در پایان افزود: پژوهشکده باستان‌شناسی از ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها این انتظار را دارد که اولویت خود را بر اجرای برنامه‌های بررسی و شناسایی باستان‌شناسی بگذارند.