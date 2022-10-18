راه اندازی مرکز درمانی شبانه روزی با تعرفه دولتی در سپیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرداد شریفی در نشست مشترکی با فرماندار و مسئولان بهداشت درمان شهرستان سپیدان، گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در این شهرستان و راه اندازی یک مرکز درمانی شبانه روزی با تعرفه دولتی در سپیدان، میزان مراجعه بیماران سرپایی به اورژانس را در این مرکز درمانی کاهش داد.

وی کاهش مراجعه بیماران سرپایی به اورژانس را موجب سرعت بخشیدن به روند ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند خدمات اورژانس و بستری دانست و افزود: در راستای توسعه ارائه خدمات درمانی استاندارد در این بیمارستان، پیگیری‌های لازم برای افزایش خدمات تخصصی و فوق تخصصی در حال انجام است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه در ۶ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: از مجموع ۳۳ هزار و ۳۴۶ بیمار مراجعه کننده به اورژانس این بیمارستان، یک هزار و ۴۹۴ بیمار برای تکمیل دوره درمان بستری شده اند.

انجام ۸۵ عمل جراحی اورژانسی و ۱۱۵ عمل جراحی الکتیو در ۶ ماه نخست امسال از دیگر اقدامات انجام شده در بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان بود که معاون درمان دانشگاه به آن اشاره کرد.

در ادامه فرماندار شهرستان سپیدان با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و تلاش بیشتر برای دستیابی به اهداف توسعه سلامت در سپیدان، اظهار کرد: برای رسیدن به این اهداف از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود در شهرستان استفاده می‌کنیم.

محمد رضایی بر عزم دولت برای رفع موانع و چالش‌های موجود به ویژه در مناطق کمتر برخوردار تاکید و از مسؤولان بهداشت و درمان شهرستان خواست تا اولویت‌های این حوزه برای تخصیص اعتبار را به فرمانداری و نمایندگان مجلس ارائه کنند.