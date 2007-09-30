دلخواه در این باره به خبرنگار مهر گفت: "بازیگران حاضر در این نمایش ترکیبی از بازیگران حرفهای پیشکسوت، جوان و اعضا گروه تئاتر تجربی تهران هستند. راد در این نمایش نقش محوری پدر را بازی میکند و خیراندیش نیز به خاطر مشخص نبودن زمان اجرای ما به صورت ضمنی موافقت خود را برای بازی در این نمایش اعلام کرده است."
وی که با "خدا در آلتونا حرف میزند" متقاضی حضور در بخش چشمانداز بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر است، درباره زمان اجرای عمومی نمایش گفت: "قرار بود بعد از جشنواره فجر بلافاصله در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا برویم. البته ما سالن اصلی مولوی را نیز مد نظر داشتیم، ولی به دلیل اختلال در برنامههای تئاتر شهر زمان اجرا قطعی نیست. نمیخواهیم بازیگران حرفهای ما چند ماه درگیر این کار باشند و قصد داریم سریعتر زمان اجرا را مشخص کنیم."
"خدا در آلتونا حرف میزند" داستان پدری است که برای دیدن فرزندش به آلمان میرود. تمام اتفاقات در ایستگاه قطار آلتونا که پدر در انتظار پسرش است رخ میدهد و مرد در آنجا خاطرات خود را با همسر و دوستان مرور میکند. کاظم بلوچی، ایمان افشاریان، حمیدرضا هدایتی و ریحانه سلامت بازیگران و بهزور غریبپور طراح صحنه و نور نمایش هستند.
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