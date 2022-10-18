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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۸

طحان نظیف خبر داد؛

نرخ حقوق گمرکی با تایید شورای نگهبان یک درصد شد

نرخ حقوق گمرکی با تایید شورای نگهبان یک درصد شد

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه کاهش حقوق گمرکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، هادی طحان نظیف از تأیید لایحه کاهش حقوق گمرکی خبر داد و گفت: این لایحه درباره کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد بود که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی نشناخت.

وی افزود: حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که پیشتر با مصوبه دولت، سود بازرگانی کاهش یافته بود.

این لایحه دولت که حالا به قانون تبدیل شده، قانون بودجه امسال را اصلاح می‌کند و «حقوق گمرکی را از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌دهد.»

 

کد مطلب 5611756

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