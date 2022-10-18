نرخ حقوق گمرکی با تایید شورای نگهبان یک درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، هادی طحان نظیف از تأیید لایحه کاهش حقوق گمرکی خبر داد و گفت: این لایحه درباره کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد بود که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی نشناخت.

وی افزود: حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که پیشتر با مصوبه دولت، سود بازرگانی کاهش یافته بود.

این لایحه دولت که حالا به قانون تبدیل شده، قانون بودجه امسال را اصلاح می‌کند و «حقوق گمرکی را از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌دهد.»



