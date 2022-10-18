به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله آسوده در همایش علمی، ترویجی و تکریمی استان قزوین که پیش از ظهر سه‌شنبه در حسینیه شهدای روستای شیداصفهان برگزار شد اظهار کرد: از سال ۹۶ رهبر انقلاب به برگزاری اجلاسیه زکات تأکید کردند و گفتند در بحث زکات کم‌کاری شده و ما باید به عفو خداوند پناه ببریم.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه تأکید رهبر انقلاب در خصوص زکات خطاب به مسئولین بود بیان کرد: شورای زکات قوانینی دارد و ریاست آن نماینده ولی‌فقیه در استان و در شهرستان‌ها این ریاست به عهده ائمه جماعت است که ما باید تلاش کنیم با جریان سازی این امر به شهرستان‌های ما نیز ورود پیدا کند و شورا در سطح شهرستان نیز برگزار شود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما از برگزاری اجلاسیه زکات جریان سازی است افزود: وظیفه ما تکریم و کرامت بخشی به کسانی است که در حوزه زکات قدم برداشتند و امیدواریم این کار در سطح ملی و استانی اجرایی شود.

این مسئول ابراز کرد: اگر ما به ارزش‌های دینی توجه نکنیم دشمن تلاش می‌کند تا این ارزش‌ها را به زمین بزند چنانچه دشمن تلاش می‌کند در حوزه کمیته امداد ابهاماتی را در خصوص کمک‌ها ایجاد کند و این شبهه را ایجاد کند که سرنوشت کمک‌های مردمی چه می‌شود.

وی ادامه داد: هیچی اعتباری از کمیته امداد از شهری به شهر دیگر یا از استانی به استان دیگر منتقل نمی‌شود.



این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته میزان کمک‌های مردمی ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است تأکید کرد: از کمک‌های مردمی سال گذشته ۵ هزار ۵۰۰ میلیون تومان از طریق ۹ هزار مرکز نیکوکاری که با محوریت مسجد و محله راه‌اندازی شده بود صرف نیازهای مختلف مردم شد و این هزینه به‌حساب کمیته امداد واریز نشد.

وی عنوان کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صرف کمک به ایتام شد که این هزینه توسط حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار حامی به‌صورت مستقیم از طریق سامانه حساب ایتام واریز شد.

این مسئول با بیان اینکه یک هزار ۷۲۰ میلیارد تومان عملکرد شورای زکات کشور در مناطق روستایی و شهری بوده است بیان کرد: سال گذشته ۴۸۰ میلیارد تومان صدقه از ۵ میلیون صندوق صدقه خانگی، حدود ۱۳۰ هزار صندوق در خیابان‌ها و ۱۴۰ هزار صندوق در بازارها جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به مراکز نیکوکاری کمک می‌کنند و ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند.

آسوده ضمن تأکید بر جریان سازی زکات مطرح کرد: اگر جریان سازی زکات انجام نشود و در این حوزه اقداماتی انجام نشود دشمن از خلع‌ها استفاده می‌کند و در این حوزه شبهاتی را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه هیچ هزینه اجرایی از کمک‌های مردم در کمیته امداد انجام نمی‌شود بیان کرد: از نماینده ولی‌فقیه در استان می‌خواهیم شورای زکات به‌صورت جدی در شهرستان‌ها تشکیل شود چراکه برگزاری شورا به انسجام‌بخشی، ایجاد انگیزه برای مسئولین، جهت‌دهی خیرین و کمک به توسعه و کمک به کاهش فقر آن منطقه کمک می‌کند.

این مسئول ابراز کرد: از استاندار می‌خواهیم به روستاها و مناطقی که در حوزه زکات ورود جدی داشتند کمک کنند و در راستای حل مسائل آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی گفت: لازم است آثار و برکات زکات به مردم گفته شود تا مردم تشویق شوند زیرا این امر در احیای امر زکات می‌تواند مؤثر باشد.