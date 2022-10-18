ساخت ۴۳ چمن مصنوعی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد/ ۲٠ چمن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر سه شنبه در آئین افتتاح چند پروژه چمن مصنوعی در استان، افزود: در فاز اول، اجرای ۴۳ پروژه چمن مصنوعی مدارس در کهگیلویه و بویراحمد هدفگذاری و بیش از ۵٠ درصد آن محقق شده است.

عزت خواه تصریح کرد: در حال حاضر و همزمان با هفته تربیت بدنی، ۲٠ پروژه چمن مصنوعی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.



مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: همچنین اجرای چندین طرح توسعه زیرساخت مدارس عملیاتی خواهد شد.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را ضروری دانست و اظهار کرد: باید شناسایی ظرفیت‌های ورزشی و استعداد دانش آموزان نیز در کنار فعالیت‌های دیگر دیده شود.