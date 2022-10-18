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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۰

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

ساخت ۴۳ چمن مصنوعی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد/ ۲٠ چمن افتتاح شد

ساخت ۴۳ چمن مصنوعی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد/ ۲٠ چمن افتتاح شد

یاسوج_ مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از اجرای ۴۳ پروژه ساخت چمن مصنوعی مدارس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر سه شنبه در آئین افتتاح چند پروژه چمن مصنوعی در استان، افزود: در فاز اول، اجرای ۴۳ پروژه چمن مصنوعی مدارس در کهگیلویه و بویراحمد هدفگذاری و بیش از ۵٠ درصد آن محقق شده است.

عزت خواه تصریح کرد: در حال حاضر و همزمان با هفته تربیت بدنی، ۲٠ پروژه چمن مصنوعی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: همچنین اجرای چندین طرح توسعه زیرساخت مدارس عملیاتی خواهد شد.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس را ضروری دانست و اظهار کرد: باید شناسایی ظرفیت‌های ورزشی و استعداد دانش آموزان نیز در کنار فعالیت‌های دیگر دیده شود.

کد مطلب 5611778

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