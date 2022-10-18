افزایش اشتغال جزء برنامه های اولویت دار ستاد تسهیل ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی روز سه شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه رونق و افزایش اشتغال جز برنامه‌های اولویت دار ستاد تسهیل است، گفت: حمایت از سرمایه گذاران و رفع مسائل و موانع آنان از وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی است.

وی اظهار کرد: جلسات ستاد تسهیل با هدف رفع مشکلات و گره گشایی از کار واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی و صنعتی به طور مستمر و منظم برگزار می‌شود.

عباسی با تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر بانک‌های استان با ستاد در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی از صنایع موجود برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار، زمینه مناسب برای حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی و حوزه تولید استان را فراهم می‌کند.

در این جلسه صاحبان واحد تولیدی با حضور مدیران اجرایی مربوطه هر یک به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند، همچنین موضوعاتی شامل، تعیین تکلیف بدهی تسهیلات، جانمایی طرح‌ها، بازگشایی مجدد واحدها و سرمایه در گردش از جمله مشکلات این واحدها بود که پس از بحث و بررسی تصمیماتی اتخاذ و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.



در ادامه پیگیری و حل موانع و مشکلات طرح گلخانه بخش صالح آباد، یک مجتمع گردشگری، واحد تولیدی سیم و کابل، کشتارگاه صنعتی آبدانان و طرح تولید قارچ ملکشاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.