سئوال اعلمی از وزیر بازرگانی درباره منع استفاده اصناف از واژگان آذری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی به موجب ابلاغیه ای، استفاده از عبارات و واژگان مربوط به زبان مادری در تابلوی فروشگاه ها و بر چسب کالاها را ممنوع اعلام کرده است.

اکبر اعلمی عضو فراکسیون اقلیت مجلس در همین زمینه از وزیر بازرگانی سئوال کرده است که نظر به مغایرت ابلاغیه مذکور با اصل 15 قانون اساسی و بند "ه" و "و" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 30/4/1374 مجلس شورای ملی و با عنایت به مواد 57 و 570 قانون مجازات اسلامی که سلب کنندگان آزادی های شخصی افراد ملت و ناقضان حقوق مقرر در قانون اساسی را مجرم و آمر و مامور را قابل تعقیب و مجازات می داند، پاسخ فرمائید که سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی با کدام مجوز، مصوبه غیر قانونی و غیر مسئولانه مورد اشاره را به اصناف، تجار و کسبه ابلاغ کرده است؟ چه اقدامی در جهت لغو و کان لم یکن اعلام کردن ابلاغیه مذکور به عمل آمده است؟