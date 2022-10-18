کشف ۴۰ قلم شیء قدیمی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برابر با گزارش پایگاه یگان‌حفاظت شهرستان دلفان طی یک عملیات موفق با همکاری پاسگاه انتظامی «میربگ جنوبی» پس از بازرسی از یک‌دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ تعداد ۴۰ قلم شیء قدیمی مربوط به دوره‌های مختلف کشف و ضبط شد.

وی گفت: در این رابطه دو نفر با هویت مشخص دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای متهمین، اشیا مکشوفه به پایگاه یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان دلفان تحویل داده شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان عنوان کرد: در این خصوص دستور قضائی مبنی بر کارشناسی اشیا مکشوفه و اعلام نظریه کارشناسی صادر و پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضائی ارجاع داده شد.