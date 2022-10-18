خرید تضمینی زرشک جفا در حق زرشک کاران خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، روشنعلی یکتای قرابائی ظهر امروز سه شنبه در جشنواره ملی زرشک که در روستای فورگ شهرستان درمیان برگزار شد، با اشاره به اینکه ایران یک کشور خاص است، اظهار کرد: ۸۵ درصد محصول زرشک در خراسان جنوبی تولید می‌شود و کشورهای دیگر جهان از داشتن زرشک محروم هستند.

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه میزان تولید زرشک در خراسان جنوبی باید افزایش پیدا کند، بیان کرد: نگاه خود را به زرشک تغییر دهیم و برای معرفی این محصول خاص در سطح بین المللی بیاندیشیم و در اندازه جهانی برای این محصول برنامه‌ریزی کنیم.

یکتای قرابائی با تأکید بر اینکه گروه‌های گردشگری در زمان برداشت زرشک باید به خراسان جنوبی دعوت شوند، ادامه داد: از دیدگاه من بحث خرید تضمینی زرشک گناه و ظلمی در حق کشاورزان است.

وی افزود: وقتی سخن از خرید تضمینی می‌زنیم به این معنا است که محصول زرشک ما مانده و مشتری ندارد و دولت در راستای کمک به زرشک کاران آن را خریداری کند.

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: زرشک باید به جایگاهی برسد که با افزایش تقاضا و بر اساس تقاضای مخاطب قیمت گذاری شود.

یکتای قراباتی با بیان اینکه ۸۵ هزار تُن تولید زرشک میزانی نیست که پاسخگوی جهان باشد، افزود: هنوز نتوانسته‌ایم برای این اقلیم مطلوب و زرشک باکیفیت و محصولات ارزشمند خودمان کار ویژه‌ای انجام دهیم و تنها به بازارهای داخلی توجه داشته‌ایم.

وی افزود: باز هم تأکید می‌کنم خرید تضمینی گناه بزرگ و حیف و میل کردن است و نشان می‌دهد که این محصول خریدار و متقاضی ندارد.

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه یادآور شد: به عنوان یک بازرگان تبلیغات محصول زرشک را انجام خواهم داد و به عنوان سفیر صادراتی زرشک اقدام به هدیه دادن این محصول در نقاط مختلف جهان خواهم کرد.