به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود: در این مدت به ۵۳۸ پرونده وارده در این حوزه به تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و از سوی واحدهای اجرای احکام برای ۱۵۲ پرونده محکومیت صادر شده است.

وی با بیان اینکه عمده تخلف این واحدها گران فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه آرد است، اظهار کرد: با توجه به اصلاح قانون نظام صنفی و تشدید مجازات تخلفات صنفی طبق مصوبه سران قوا، نانوایان نیز در صورت تخلف از این قانون مستثنی نبوده و برابر قانون جریمه خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در نیمه نخست امسال در ۲ مرحله گشت‌های مشترک بازرسی با شرکت عوامل دستگاه‌های مربوط از نانوایی‌های استان انجام شد و فقط در تبریز تعداد بازرسی از نانوایی‌ها حدود ۱۵۳ مورد بود.

حضرتی، با تاکید بر بهبود وضعیت نان، نیازسنجی، رفع علل کمبود و طولانی شدن صف نان در استان ادامه داد: سطح عرضه و تقاضا باید متناسب بوده و چنانچه مشکلی وجود دارد مسؤولان مربوط اقدام لازم را انجام دهند تا شهروندان به راحتی بتوانند نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به سامانه تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند تا هر چه سریع‌تر به این تخلفات رسیدگی شود.