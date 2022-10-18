۱۵ انجمن فرهنگی و هنری در کهگیلویه داریم/لزوم فعال سازی انجمن ها

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم عبودی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: تعداد انجمن‌های فرهنگی و هنری تحت نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ۱۵ حوزه بوده و از این تعداد، برخی غیر فعال هستند که تلاش خواهم کرد که این انجمن‌ها نیز فعال شوند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و انعکاس خبر در جامعه گفت: شما خبرنگاران رابطان بین مردم و مسئولینی هستید که باید مشکلات مردم را برطرف و در واقع همان آگاهی بخشی فرهنگ انجام شود.

عبودی با بیان اینکه شغل خبرنگاری شغلی بدون درآمد است، تصریح کرد: سرعت در ارسال خبر با دقت، ظرافت خاص و توجه به واقعیت‌ها انجام شود.

عبودی داشتن اطلاعات در حوزه فرهنگ و هنر را یک ضرورت دانست و گفت: مطالعه و کتاب خوانی برای پیشرفت کار و سطح آگاهی لازم است.

وی یکی از اهداف اصلی مدیریت خود در حوزه فرهنگ و هنر را آموزش عنوان و خاطر نشان کرد: این کار را سر لوحه خود قرار خواهم داد.

عبودی افزود: با تعامل بین دستگاه‌های خدمات رسان و حوزه فرهنگ و هنر واقعیت‌ها را بدرستی بیان کنید و با شجاعت از چیزی نترسید و برای خدا قلم بزنید.