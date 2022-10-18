‌به گزارش خبرنگار مهر، دوره تربیت مربی «آموزش آداب اسلامی به فرزندان» به صورت حضوری، پنجشنبه ۲۸ مهرماه ویژه پرسنل جامعةالقرآن الکریم و اهل‌البیت (ع) برگزار می‌شود.

این دوره با تدریس حجت‌الاسلام سیدمحمد مهدی طباطبایی، مدیرعامل و مؤسس جامعةالقرآن و بر اساس کتاب دو جلدی آموزش آداب به فرزندان از سوی این مؤلف در شعبه رسالت بانوان بزرگسال این مؤسسه برپا خواهد شد.

طی این کتاب سعی شده است تا مجموعه‌ای مفید از آداب زندگی فردی و اجتماعی که در دین مبین اسلام به آن تأکید شده است به اختصار و به زبانی متناسب با سنین نونهال و نوجوان بیان شود و با توجه به ارتباط معلمان با فرزندان، آشنایی با نحوه صحیح انتقال این مفاهیم لازم و ضروری است.

یادآور می‌شود، شعبه رسالت بانوان بزرگسال مؤسسه در بزرگراه شهید سلیمانی (شرق)، نبش اتوبان باقری، روبروی راهنمایی رانندگی منطقه ۸ قرار دارد.