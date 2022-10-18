ضرورت اولویت بندی برای رفع نواقص و کاستی های دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (۲۶ مهر) برای دومین بار طی یکسال اخیر در نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضور یافت و به مدت ۴ ساعت از نزدیک در جریان تبادل نظرات ۱۲۷ نفر از قضات این دیوان در باب صدور رأی وحدت رویه پیرامون موضوع فنی «نقش مقامات دادستانی در درخواست اعاده دادرسی» قرار گرفت و پس از آنکه در این خصوص رأی‌گیری انجام شد، ضمن اعلام این نکته که رئیس قوه قضائیه دارای حق رأی در دیوان عالی نیست، نقطه‌نظرات تخصصی و کاربردی خود را در رابطه با دستورکار نشست امروز هیئت عمومی دیوان عالی بیان کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مقام‌هایی نظیر رئیس دیوان عالی و دادستان کل، جایگاه‌هایی مهم و رفیع در قانون و اذهان مردم دارند، اظهار کرد: با عنایت به این موضوع و همچنین سوابق قضائی و مدیریتی قابل توجه قضات دیوان عالی کشور، برای حفظ جایگاه رفیع دیوان عالی و ارتقا آن، هم رئیس قوه قضائیه و هم مسئولان و قضات این دیوان دارای وظایف و مسئولیت‌هایی خطیر و مهم هستند.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی ناظر بر مسئولیت‌های دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی، گفت: انجام آسیب‌شناسی‌های متقن و مستمر پیرامون مفادی از قوانین که تفاسیر در باب آنها سبب ورود حجم معتنابهی از پرونده‌ها به دیوان عالی کشور می‌شود، موضوع بسیار قابل توجه و مهمی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی برای رفع نواقص و کاستی‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی گفت: همیشه باور و اعتقاد من این بوده است که باید بررسی و رفع نقاط ضعف و نقصان‌ها را از مجموعه خودمان شروع کنیم؛ بر همین اساس از شما قضات دیوان عالی کشور که صاحب تجارب ارزنده در امر قضا می‌باشید و در زمره فرهیختگان محسوب می‌شوید می‌خواهم که در امر خطیر بررسی و رفع نقاط ضعف کمک‌کار مسئولان قضائی باشید.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت نوع نگاه و دیدگاه عموم مردم به دستگاه قضائی بیان داشت: بعضاً مردم و حتی برخی مسئولان و خواص در خصوص زحمات و خدمات همکاران قضائی ما و سختی کار آنها و حجم بالای پرونده‌ها بی‌اطلاع هستند و همین عدم اطلاع سبب می‌شود دیدگاهی دور از واقعیت به مجموعه قضائی داشته باشند لذا ضرورت دارد ما بیش از پیش به تبیین خدمات و سختی کار همکاران قضائی خود بپردازیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی یک سال و سه ماه سپری شده از دوران مسئولیت‌شان در جایگاه ریاست قوه قضائیه، نسبت به دیوان عالی کشور و حضور در میان نخبگان قضائی و علمی این دیوان اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و طی این مدت دو مرتبه در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور یکی از معضلات و مشکلات اساسی در این دیوان را ورودی زیاد پرونده‌ها طی چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: دیوان عالی کشور مرجعی است که باید در خصوص مسائل کلان قضائی رأی بدهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه در زمینه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور راهکاری جز اصلاح برخی مقررات قانونی وجود ندارد، عنوان کرد: ما در دیوان عالی کشور پیشنهادات خود را مبنی بر اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی ارائه داده و امیدواریم که معاونت حقوقی قوه قضائیه روند اصلاحات این مواد قانونی را به نحو احسن و در اسرع وقت به پیش ببرد.

وی همچنین از گردآوری و چاپ مجموعه‌ای از تمام آرا وحدت رویه تاریخ دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: کار مثبتی که اخیراً در هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد، جمع‌آوری و چاپ یک مجموعه از تمام آرا وحدت رویه تاریخ این دیوان اعم از حقوقی و کیفری بود که این مجموعه می‌تواند برای قضات سراسر کشور بسیار مفید باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه این دیوان برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، امنیتی و برخی موضوعات دیگر، شعب ویژه‌ای را در نظر گرفته است، تصریح کرد: با توجه به ورودی و حجم بالای پرونده‌ها در دیوان عالی کشور، کلیه کارکنان این دیوان اعم از قضات و کارمندان اداری، همکاری بسیار خوب و صمیمانه‌ای را در راستای رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آنها داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه دیوان عالی کشور و قضات این دیوان، حمایت کامل خود را از مواضع قاطعانه رئیس قوه قضائیه در ایجاد امنیت در کشور، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح امور، اعلام می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون موضوع جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در باب اینکه «درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان است یا خیر»، به حجم کار سنگین در دیوان عالی اشاره کرد و با تقدیر از قضات و کارمندان این مجموعه، بیان داشت: چنانچه ما امروز در عرصه امور قضائی و حقوقی به صورت جهادگونه عمل نکنیم، قطعاً کارها بر زمین خواهد ماند.

گفتنی است در جریان نشست امروز هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۲۷ تن از قضات این دیوان حضور داشتند و تعدادی از قضات در حضور رئیس قوه قضائیه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این نشست، همچنین تعدادی از قضات دیوان عالی کشور در حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بحث و بررسی پیرامون این موضوع که «درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص دادستان است یا خیر» پرداختند.

در پایان این مراسم با حضور رئیس قوه قضائیه آئین رونمایی از مجموعه مدون کلیه آرا وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد.