کارگاه بزرگ تولیدی مواد شوینده غیر بهداشتی در بهبهان کشف شد

مسعود مکفا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تماس یکی از شهروندان مبنی بر وجود کارگاه تولیدی غیر مجاز در سطح شهر، کارشناسان اداره غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بهبهان برای بررسی و کشیک به محل مذکور اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه انجام شده کشف کارگاه تولیدی مواد شوینده غیر مجاز و غیر بهداشتی به اطلاع مسئولان قضائی شهرستان رسید.

رئیس اداره غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی بهبهان بیان کرد: پس از بررسی مسئولان قضائی بنا به دستور دادستان، کارشناسان مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی بهبهان به همراه نمایندگان اداره صمت، تعزیرات حکومتی و کلانتری ۱۱ شهرستان بهبهان به محل کارگاه غیر مجاز مراجعه کردند.

وی با اشاره به موارد کشف شده در این کارگاه افزود: در زمان بازدید از کارگاه مذکور بیش از ۱۰۰ بشکه ۲۰ لیتری و چندین مخزن ۸۰۰ لیتری مواد شوینده غیر مجاز و دست ساز کشف شد.

مکفا ادامه داد: برخی از بشکه‌های کشف شده از برندهای معتبر و معروف بوده که برای جایگزینی مواد شوینده آن با مواد دست ساز و غیر مجاز مورد استفاده قرار می گرفته است.

مکفا عنوان کرد: محل مذکور پس از کشف مواد شوینده غیر مجاز بنا به دستور دادستان شهرستان با حضور نمایندگان ادارات صمت، تعزیرات حکومتی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان و کلانتری ۱۱ پلمب و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

رئیس اداره غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی بهبهان افزود: ضروری است که شهروندان مواد شوینده موجود در ظرف‌های فاقد برچسب بهداشتی و فله خریداری نکرده و به دلیل قیمت پایین هر چیزی را خریداری نکنند.

مکفا در پایان از همشهریان عزیز تقاضا کرد تا چنانچه که کارگاهی غیر مجاز و زیر زمینی در حوزه آرایشی، بهداشتی، غذا و آشامیدنی در محدوده شهرستان مشاهده شد برای حفظ سلامتی شهروندان و جلوگیری از به خطر افتادن جان همشهریان گزارش کارگاه غیر مجاز را به مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بهبهان گزارش کنند.

