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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۱

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان:

وضعیت استان زنجان به لحاظ نرخ بیکاری مطلوب است

وضعیت استان زنجان به لحاظ نرخ بیکاری مطلوب است

زنجان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: وضعیت استان به لحاظ نرخ بیکاری مطلوب بوده و روند نزولی را در این بخش شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو ظهر سه شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان، بر لزوم تهیه سند پایش در جهت تسهیل و افزایش عملکرد در تولید و اشتغال تاکید کرد و گفت: یکی از عناصر اصلی توانمند کردن نیروی کار، آموزش‌هایی است که سازمان‌ها از همکاران خود شروع کنند.

وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، شرکت‌های دانش‌بنیان، تکنولوژی و فناوری‌های جدید در راستای تقویت تولید و افزایش صادرات تاکید کرد و ابراز داشت: ۲۲۰۰ منابع مالی تبصره ۱۸ باید هدفمند برای یک تولید هدفمند تخصیص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: فعالیت و نقش همه امور اعم صادرات، واردات، تولید، بیمه، مالیات و گمرگ باید برنامه‌ریزی شده و هدفمند باشد.

قاسملو تاکید کرد: کشاورزان زنجانی بیش از ۴۵ هزار و ۸۴۶ تن گندم در سال زراعی امسال تولید کردند و بیش از نیمی از گندم استان در شهرستان خدابنده تولید می‌شود.

وی افزود: وضعیت استان زنجان به لحاظ نرخ بیکاری مطلوب است و نرخ بیکاری استان ۵.۵ درصد با نرخ مشارکت ۴۲.۴ دهم درصد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان زنجان ابراز داشت: طبق تحلیل اقتصادی تورم در مناطق روستایی به‌خاطر اینکه سبد هزینه مواد غذایی بالا بوده، سهم بیشتری نسبت به شهر دارد.

قاسملو افزود: با به کارگیری تکنولوژی و فناوری و توانمندسازی نیروهای انسانی و استفاده بهتر از سرمایه تولید و صادرات استان را افزایش دهیم.

کد مطلب 5611865

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