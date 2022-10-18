به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو ظهر سه شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان، بر لزوم تهیه سند پایش در جهت تسهیل و افزایش عملکرد در تولید و اشتغال تاکید کرد و گفت: یکی از عناصر اصلی توانمند کردن نیروی کار، آموزش‌هایی است که سازمان‌ها از همکاران خود شروع کنند.

وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، شرکت‌های دانش‌بنیان، تکنولوژی و فناوری‌های جدید در راستای تقویت تولید و افزایش صادرات تاکید کرد و ابراز داشت: ۲۲۰۰ منابع مالی تبصره ۱۸ باید هدفمند برای یک تولید هدفمند تخصیص شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: فعالیت و نقش همه امور اعم صادرات، واردات، تولید، بیمه، مالیات و گمرگ باید برنامه‌ریزی شده و هدفمند باشد.

قاسملو تاکید کرد: کشاورزان زنجانی بیش از ۴۵ هزار و ۸۴۶ تن گندم در سال زراعی امسال تولید کردند و بیش از نیمی از گندم استان در شهرستان خدابنده تولید می‌شود.

وی افزود: وضعیت استان زنجان به لحاظ نرخ بیکاری مطلوب است و نرخ بیکاری استان ۵.۵ درصد با نرخ مشارکت ۴۲.۴ دهم درصد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان زنجان ابراز داشت: طبق تحلیل اقتصادی تورم در مناطق روستایی به‌خاطر اینکه سبد هزینه مواد غذایی بالا بوده، سهم بیشتری نسبت به شهر دارد.

قاسملو افزود: با به کارگیری تکنولوژی و فناوری و توانمندسازی نیروهای انسانی و استفاده بهتر از سرمایه تولید و صادرات استان را افزایش دهیم.

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