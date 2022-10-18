۴۷۰ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: از آنجا که خدمت به مردم شریف و عزیز استان از اولویت‌های پلیس آگاهی است لذا در برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری با بهره گیری از ظرفیت دوایر تجسس و پلیس آگاهی، همکاری و مشارکت شهروندان و شناسایی و دستگیری باندهای سارقین، تلاش مجموعه منجر به کشف تعداد ۷۲ دستگاه خودرو سرقتی و کشف تعداد ۳۹۷ دستگاه موتور سیکلت سرقتی با روش علمی و اطلاعاتی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر افزود: خروجی این اقدام کاهش وقوع ۱۱ درصدی سرقت وسایل نقلیه از جمله موتور سیکلت در سال جاری با مدت مشابه در سال قبل بوده است.

وی ضمن تشکر از آحاد مردم عزیز در رعایت توصیه‌های پلیسی افزود: در صورت استفاده شهروندان از پارکینگ، خودداری از رها کردن وسایل نقلیه در جلو مراکز تفریحی، ورزشی، دولتی، درمانی، تجاری، خیابان‌ها و کوچه‌ها، استفاده از تجهیزات ایمنی با کیفیت و با رویکرد بازدارنده، افزایش خود مراقبتی، احداث پارکینگ‌های مناسب در مراکز شلوغ و پر جمعیت توسط دستگاه‌های متولی نتایج مطلوبی در حوزه کاهش وقوع این دو سرقت در استان حاصل خواهد شد.