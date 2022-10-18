به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب بعد از ظهر سه شنبه در نشست ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استانداری گیلان اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز ضروری جامعه امروز است.

وی با اشاره به رویکرد انقلابی و جهادی دولت سیزدهم افزود: نگاه مروجانه دولت سیزدهم در بخش فرهنگ ایثار و شهادت باید در رده‌های مختلف پیاده سازی شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره تلاش‌های ایثارگران و رزمندگان در شکل گیری انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: تبیین و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان بسیار مهم است.

ایثارگران در صف اول روشنگری و آگاهی بخشی در فتنه اخیر بودند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تقدیم هشت هزار شهید از این استان اظهار کرد: گیلان نقش بی بدیلی در هشت سال دفاع مقدس ایفا کرده است.

سرهنگ حسن حبیبی به روحیه انقلابی و جهادی گیلانیان اشاره کرد و افزود: طبق آمارها ۲۰ درصد جمعیت گیلان در جبهه‌ها حضور یافته‌اند و این مهم نشان دهنده روحیه انقلابی و ایثارگری مردمان گیلان زمین است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور و این استان اضافه کرد: ایثارگران در صف اول روشنگری و آگاهی بخشی در فتنه اخیر بودند.

سرهنگ حبیبی با اشاره به اثرگذاری یادواره شهدا در نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: گیلان در برگزاری یادواره‌های شهدا پیشتاز است و این روند استمرار خواهد داشت.