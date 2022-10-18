روند تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری پردیسان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی ظهر سه شنبه در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش استان قم اظهار داشت: از جمله موضوعاتی که در جریان سفر دور اول رئیس جمهور به استان قم به آن به صورت مطلوب و شایسته ای توجه نشده؛ حوزه ورزش استان بوده است.

استاندار قم گفت: در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به قم که در آینده نزدیک صورت می‌گیرد؛ می‌بایست نیازهای ورزشی استان قم شناسایی و از این فرصت سفر برای جبران عقب ماندگی‌ها بهره برداری شود.

شاهچراغی گفت: برای میزبانی مسابقات ورزشی نیازمند امکاناتی همانند سالن ورزشی و مرکز اقامتی و خوابگاهی هستیم که در این زمینه باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا در سفر رئیس جمهور به قم بدان پرداخته شود.

وی با اشاره به ادامه روند تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری پردیسان اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه از برنامه تکمیل خود عقب است و امیدواریم با پیگیری‌هایی که دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر انجام می‌دهند و با توجه به تأکیدی که وزیر ورزش و جوانان داشت؛ این ورزشگاه تا پایان سال جاری تکمیل و در اختیار جوانان این منطقه قرار گیرد.

شاهچراغی عنوان داشت: قم در رشته‌های ورزشی دارای ظرفیت‌های خوبی است که باید از این توانمندی‌ها به شکل مطلوب استفاده شود.

وی در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین و مجموعه‌های مردمی در راستای تکمیل پروژه‌های ورزشی استان قم تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در قم همچنین ابراز داشت: در دوران شیوع کرونا در عرصه‌های ورزشی عقب ماندگی‌هایی رخ داد که باید در راستای جبران این عقب‌ماندگی ها تلاش و همت مضاعف شود.

استاندار قم در خصوص ضرورت توجه به ورزش بانوان، همچنین توجه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کم برخوردار قم و شهرستان‌های استان و نیز بر لزوم همکاری بین اداره کل ورزش و جوانان با دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در راستای توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی تاکید کرد.