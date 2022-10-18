۱۰۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۲۳ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۶۰ هزار و ۸۶۷ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۱۱ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۲ هزار و ۸۵۴ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۲۵ هزار و ۶۱۲ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۸ هزار و ۱۳ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۱۰۶ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۷۹ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۱ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، یک مورد فوت ناشی از کووید ۱۹ در فارس ثبت شده که مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۱۶۲ نفر رسیده است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۲ هزار و ۱۶۲ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۸۲ هزار و ۴۸ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۳۰ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۸۴ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۱۳ دوز نوبت سوم و ۱۳۱ هزار و ۶۲۱ دوز یادآور واکسن بوده است.