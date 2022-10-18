به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سالن اجتماعات غدیر استانداری گیلان، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز را مدیون خون پاک شهدا و تلاش ایثارگران و رزمندگان هستیم.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: جامعه امروز به شدت به آموزه‌ها و معارف فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند است.

استاندار گیلان با اشاره به روحیه شهادت طلبی و جهادگونه مردم استان بیان کرد: تقدیم بیش از ۸ هزار شهید دفاع مقدس نشان جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت نزد گیلانیان است.

نقش مهم جهاد تبیین در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

عباسی با تاکید بر تکریم خانواده شهدا و ایثارگران اضافه کرد: خانواده شهدا و ایثارگران میراث داران واقعی انقلاب هستند و وظیفه داریم قدرشان را ویژه بدانیم.

وی با اشاره به شیطنت دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی افزود: دشمن تلاش می‌کند فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کمرنگ شود.

رئیس شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گیلان با اشاره به اهمیت فریضه جهاد تبیین بیان کرد: مفاهیم و فرهنگ ایثار و شهادت محتوای ارزشمندی برای تحقق جهاد تبیین است.

عباسی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در کشور نهادینه شده است، گفت: افکار، رفتار و اعمال ما باید بر اساس فلسفه فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌ها امانت است، افزود: در قبال مسئولیت، جایگاه و امانتی که بر ما سپرده شده نزد خداوند متعال و شهدای عزیز مسئولیم.

استاندار گیلان با اشاره به تلاش‌های دولت سیزدهم در حل مشکلات داخلی و همچنین برقراری دیپلماسی خارجی بیان کرد: حرکت تحول آفرین دولت سیزدهم باید در استان‌ها بویژه گیلان قابل لمس باشد.

ظرفیت فرزندان شهدا و ایثارگران استفاده شود

عباسی با بیان اینکه قدرت ایران اسلامی به برکت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مسئولیم و از آن تمام قد دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به پایبندی به آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس افزود: حفظ نظام اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از وصایای مهم شهدا است.

استاندار گیلان با بیان اینکه پیروی از ولایت فقیه و منویات شهدا ضامن پیروزی و تعالی کشور است، تصریح کرد: اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و جهاد تبیین برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی ضرورت دارد.

عباسی با بیان اینکه فرزندان شهدا یادگاران و میراث داران انقلاب اسلامی هستند، گفت: بکارگیری از ظرفیت فرزندان شاهد و ایثارگر جز اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است و این مهم در گیلان هم دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اثرگذاری حضور در بین خانواده شهدا و ایثارگران، افزود: قدردانی و دیدار با خانواده شهدا اثر معنوی دارد و گره گشای بسیاری از مشکلات است.