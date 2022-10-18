بیماران بستری در بخش های کرونایی استان بوشهر کاهش یافت

حسن ملکی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر به ۳۸ نفر کاهش یافت است اظهار داشت: در شبانه‌روز گذشته ۱۹ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند.

وی افزود: مجموع بیماران مبتلا به کرونا که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند ۲ نفر است که از این تعداد یک نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به ثبت یک روز دیگر بدون فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا در استان بوشهر ادامه داد: در استان بوشهر از آغاز شیوع کرونا تاکنون، متأسفانه دو هزار و ۲۳۰ هم استانی جان خود را به دلیل ابتلاء به کرونا از دست داده‌اند.

ملکی‌زاده ادامه داد: خوشبختانه در شبانه‌روز گذشته ۲۸ بیمار نیز باحال عمومی خوب از بیمارستان‌های استان بوشهر ترخیص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به عدم اضافه شدن مورد مثبت جدید به موارد کل مبتلا به کرونا در استان خاطرنشان کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۸ هزار و ۶۲۴ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شده‌اند.