به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی ظهر سه شنبه در ستاد پدافند غیر عامل خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ سازی و گفتمان موضوع پدافند غیرعامل در جامعه باید به وقوع بپیوندند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اهمیت جامعه و مردم به پدافند غیرعامل، آگاه سازی آنان و مشارکت آفرینی می‌تواند در تبیین موضوع پدافند غیرعامل تأثیر گذار باشد.

وی پدافند غیرعامل را یک سرمایه گذاری برای نسل‌های فعلی و آینده دانست و افزود: هدف اصلی پدافند غیرعامل بازدارندگی و کاهش آسیب و خطرات احتمالی در هر حوزه‌ای است اما باید متناسب با تغییرات جدید پیش رفت.

ناهیدی توجه به حوزه پدافند غیرعامل را موجب اطمینان بخشی مردم و افزایش امید به زندگی دانست و تصریح کرد: تمام اقدامات حوزه پدافند غیرعامل باید اطلاع رسانی شود زیرا در بهره وری امکانات فعلی و تداوم فعالیت‌های آینده تأثیر خواهد داشت.