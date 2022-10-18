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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۱

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در خراسان شمالی باید اطلاع‌رسانی شود

اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در خراسان شمالی باید اطلاع‌رسانی شود

بجنورد- معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: تمام اقدامات حوزه پدافند غیرعامل باید اطلاع رسانی شود زیرا در بهره وری امکانات فعلی و تداوم فعالیت‌های آینده تأثیر خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی ظهر سه شنبه در ستاد پدافند غیر عامل خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ سازی و گفتمان موضوع پدافند غیرعامل در جامعه باید به وقوع بپیوندند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اهمیت جامعه و مردم به پدافند غیرعامل، آگاه سازی آنان و مشارکت آفرینی می‌تواند در تبیین موضوع پدافند غیرعامل تأثیر گذار باشد.

وی پدافند غیرعامل را یک سرمایه گذاری برای نسل‌های فعلی و آینده دانست و افزود: هدف اصلی پدافند غیرعامل بازدارندگی و کاهش آسیب و خطرات احتمالی در هر حوزه‌ای است اما باید متناسب با تغییرات جدید پیش رفت.

ناهیدی توجه به حوزه پدافند غیرعامل را موجب اطمینان بخشی مردم و افزایش امید به زندگی دانست و تصریح کرد: تمام اقدامات حوزه پدافند غیرعامل باید اطلاع رسانی شود زیرا در بهره وری امکانات فعلی و تداوم فعالیت‌های آینده تأثیر خواهد داشت.

کد مطلب 5611930

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