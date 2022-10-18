۲ هزار گونه گیاهی روبه انقراض/۳۹۰ هزار گونه قارچ شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترحم بهزاد عصر سه شنبه در چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی در رامسر با اشاره به به شناسایی هشت هزار گونه‌های گیاهی در کشور اظهار داشت: از این تعداد هزار و ۸۲۸ گونه منحصربفرد ایران بوده و متأسفانه دو هزار گونه گیاهی و دارویی مرتعی و جنگلی در معرض از بین رفتن است.

وی با اشاره به شناسایی دو هزار و ۳۰۰ گونه دارویی خوراکی صنعتی و بهداشتی در کشور با بیان اینکه در دورار کرونا گیاهان دارویی زیادی مصرف شد، گفت: بر لزوم سازماندهی بهره برداری از گیاهان داروی تاکید کرد و گفت: امروزه رویکرد سازمان منابع طبیعی از تولید علوفه به سمت بهره برداری از گونه‌های گیاهی تغییر پیدا کرده است.

وی با عنوان اینکه ترویج کشت گیاهان دارویی در بهبود معیشت خانوارهای نقش مؤثری دارد از تهیه برنامه‌های برای توسعه گیاهان دارویی در قالب طرح‌های مرتعداری و غیره اشاره کرد و گفت: هزار و ۲۴۷ طرح بهره برداری از عرصه‌های ملی در کشور تهیه شده است.

وی سطح عرصه‌های ملی دارای طرح را پنج میلیون و ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: چهار میلیون هکتار آن فعال است.

مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به شناسایی ۳۹۰ هزار و ۹۰۰ گونه قارچ در دنیا گفت: باید برای سامان بخشی برداشت گیاهان دارویی و تعدیل دام در عرصه برنامه ریزی کرد.

وی جلوگیری از خام فروشی و فرهنگ سازی برای جلوگیری از برداشت بی رویه گیاهان دارویی و قارچی را ضروری دانست.