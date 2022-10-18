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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۷

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان خبر داد؛

برگزاری ۳۵۰ برنامه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در کردستان

برگزاری ۳۵۰ برنامه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در کردستان

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: همزمان با هفته تربیت بدنی بیش از ۳۵۰ ویژه برنامه ورزشی در شهرهای مختلف استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این هفته با همکاری هیئت‌های ورزشی و بهره گیری از توان و تجهیزات دیگر نهادها شاهد برگزاری برنامه‌های مختلفی در سطح شهرها و روستاهای استان خواهیم بود.

وی افزود: دیدار با خانواده‌های شهدای ورزشکار و تجلیل از فرزندان شهدای کارکنان ورزش و جوانان استان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جماعت شهرهای مختلف در راستای ترویج فرهنگ ورزش و تحرک، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی در سطح استان با شعار هفته تربیت بدنی و برگزاری همایش پیاده روی ویژه ورزشکاران از جمله برنامه‌های هفته تربیت بدنی است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اعلام کرد: افتتاح ۲ پروژه ورزشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، بازدید از دفاتر خبرگزاری‌های استان، حضور کارشناسان حوزه ورزش این اداره کل در برنامه‌های صدا و سیما، تجلیل و تکریم ورزشکاران جانباز و معلول استان، حضور کارشناسان ورزش در نماز جمعه و سخنرانی در خصوص اهمیت فعالیت‌های بدنی و ورزش در سلامتی افراد از دیگر برنامه‌های این هفته است.

جولایی با اشاره به برگزاری بیش‌از ۳۵۰ ویژه برنامه در هفته تربیت بدنی در استان خاطرنشان کرد: این هفته فرصت مناسبی برای نهادینه کردن فرهنگ تحرک و ورزش در استان است.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان کردستان با برجسته کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی در این هفته سعی خواهد کرد تا ورزش کردن به عنوان یک امر ضروری در میان اذهان عمومی جای بگیرد.

کد مطلب 5611943

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