برگزاری ۳۵۰ برنامه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این هفته با همکاری هیئت‌های ورزشی و بهره گیری از توان و تجهیزات دیگر نهادها شاهد برگزاری برنامه‌های مختلفی در سطح شهرها و روستاهای استان خواهیم بود.

وی افزود: دیدار با خانواده‌های شهدای ورزشکار و تجلیل از فرزندان شهدای کارکنان ورزش و جوانان استان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جماعت شهرهای مختلف در راستای ترویج فرهنگ ورزش و تحرک، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی در سطح استان با شعار هفته تربیت بدنی و برگزاری همایش پیاده روی ویژه ورزشکاران از جمله برنامه‌های هفته تربیت بدنی است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اعلام کرد: افتتاح ۲ پروژه ورزشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، بازدید از دفاتر خبرگزاری‌های استان، حضور کارشناسان حوزه ورزش این اداره کل در برنامه‌های صدا و سیما، تجلیل و تکریم ورزشکاران جانباز و معلول استان، حضور کارشناسان ورزش در نماز جمعه و سخنرانی در خصوص اهمیت فعالیت‌های بدنی و ورزش در سلامتی افراد از دیگر برنامه‌های این هفته است.

جولایی با اشاره به برگزاری بیش‌از ۳۵۰ ویژه برنامه در هفته تربیت بدنی در استان خاطرنشان کرد: این هفته فرصت مناسبی برای نهادینه کردن فرهنگ تحرک و ورزش در استان است.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان کردستان با برجسته کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی در این هفته سعی خواهد کرد تا ورزش کردن به عنوان یک امر ضروری در میان اذهان عمومی جای بگیرد.