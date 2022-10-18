به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکی‌زاده بعد از ظهر سه شنبه در دومین مجمع استانی سلامت استان بوشهر با اشاره به اینکه بهداشت و درمان‌بخش‌های کوچکی از مقوله مهم سلامت به شمار می‌روند افزود: در تعریف مقوله سلامت نقش همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها تبیین شده است که بهداشت و درمان تنها متولی ۲۵ درصد آن است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول در ارتقا شاخص‌های سلامت جامعه عنوان کرد: برای تحقق امر سلامت، همکاری و تعامل گسترده میان همه دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: اصلاح برخی از بخش‌های سلامت جامعه نیازمند تغییر سبک زندگی و بازنگری در عادت‌های روزمره زندگی مردم است.

وی با تاکید بر اینکه ذهن، ذائقه و فرهنگ زندگی آحاد جامعه نسبت به حوزه سلامت شخصی و اجتماعی باید اصلاح شود گفت: مهم‌ترین آسیب تغییر سبک افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: این بیماری‌ها قابل‌پیشگیری هستند و تشکیل مجامع سلامت شهرستانی، استانی و ملی نشان از عزم جدی برای ارتقا مقوله سلامت دارد.

دکتر ملکی‌زاده گفت: شیوع کرونا و چگونگی کنترل آن نشان داد که همچنان موضوع پیشگیری بر درمان مقدم است.

وی افزود: شناسایی ریشه‌ای مشکلات تهدیدکننده سلامت و تلاش برای حذف آن‌ها با کمک همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مردم نتایج قابل‌توجهی را در بر خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مقوله‌های تهدیدکننده سلامت استان بوشهر که در چند بخش احصاء شده است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به وجود آلاینده‌های صنعتی، ریز گردها، دیابت، دخانیات، سلامت محصولات کشاورزی، سلامت آبزیان و سلامت روان اشاره کرد.

دومین مجمع استانی سلامت استان با حضور استاندار بوشهر و به‌منظور ارائه گزارش این مجمع پیرامون مشکلات و عوامل تهدیدکننده سلامت به تفکیک شهرستان‌های استان برگزار شد و در پایان این مجمع از سازمان محیط‌زیست، دامپزشکی و جهاد کشاورزی تقدیر به عمل آمد و خانه مشارکت‌های مردمی شهرستان دشتی نیز به‌عنوان خانه برتر استان معرفی شد.