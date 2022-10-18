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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۰

کنعانی:

همه خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده آزاد شدند

همه خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده آزاد شدند

سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی تمامی ۵ تن خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده در آرژانتین، پس از ۱۲۹ روز تلاش دیپلماتیک و کارزار حقوقی و کنسولی مشترک ایران و ونزوئلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی تمامی ۵ تن خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده در آرژانتین، پس از ۱۲۹ روز تلاش دیپلماتیک و کارزار حقوقی و کنسولی مشترک ایران و ونزوئلا خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: قاضی تحقیق آرژانتینی، سرانجام با اعلام ناکافی و غیر معتبر بودن مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شکات این پرونده، انجمن صهیونیستی آرژانتین (دایا) و دو تن از نمایندگان صهیونیست پارلمان آرژانتین، دستور آزادی و رفع ممنوع الخروجی خدمه ایرانی را صادر کرد.

کنعانی همچنین اعلام کرد: خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی در ابتدای مسیر بازگشت به میهن اسلامی می‌باشند.

کد مطلب 5611955

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