همه خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی تمامی ۵ تن خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی توقیف شده در آرژانتین، پس از ۱۲۹ روز تلاش دیپلماتیک و کارزار حقوقی و کنسولی مشترک ایران و ونزوئلا خبر داد.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: قاضی تحقیق آرژانتینی، سرانجام با اعلام ناکافی و غیر معتبر بودن مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شکات این پرونده، انجمن صهیونیستی آرژانتین (دایا) و دو تن از نمایندگان صهیونیست پارلمان آرژانتین، دستور آزادی و رفع ممنوع الخروجی خدمه ایرانی را صادر کرد.

کنعانی همچنین اعلام کرد: خدمه ایرانی هواپیمای ونزوئلایی در ابتدای مسیر بازگشت به میهن اسلامی می‌باشند.