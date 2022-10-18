به گزارش خبرنگار مهر، سعید هُژبری عصر سه شنبه در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی و شورای سالمندان استان ایلام افزود: باید بهینه‌سازی امکانات جامعه در بخش‌های مختلف برای همه اقشار (به‌ویژه معلولان) در اولویت برنامه‌های مسئولان باشد.

وی، عمده مشکلات معلولان را مربوط به شبکه معابر و مبلمان شهری دانست و تصریح کرد: اگرچه فعالیت شخص معلول در پی ایجاد نقص و ناتوانی در زندگی کاهش می‏‌یابد اما از آنجا که این یک ویژگی شخصی نبوده، با مناسب‌سازی محیط زندگی می‌توان تا حد زیادی به مشارکت بیشتر این قشر در عرصه‌های اجتماعی کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از فضاهای شهری برای این افراد بطور مستقل و بدون کمک دیگران قابل استفاده نیست، تاکید کرد: مناسب‌سازی معابر، ورودی ادارات، اماکن عمومی و خصوصی برای تردد آسان معلولان یک نیاز ضروری است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام، نصب تابلوی محل تردد معلولان در اماکن عمومی را ضروری دانست و ادامه داد: در اماکن مورد نیاز باید به تعداد کافی برای خودروهای جانبازان و معلولان، پارکینگ ایجاد شود.

وی، اجرای نشریه ۲۴۶ سازمان برنامه را الزامی دانست و تاکید کرد: باید ساز و کاری فراهم شود که هیچ پروانه ساخت و سازی بدون پیوست مناسب‌سازی صادر نشود و تمام نقشه‌ها شامل مناسب‌سازی و استاندارد سازی شوند.

معاون استاندار ایلام، دسترسی آسان به خدمات عمومی را حق طبیعی و انسانی تمام شهروندان دانست و تصریح کرد: مساجد، امام‌زادگان، بانک‌ها، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و اداراتی که بیشترین مراجعه سالمندان را دارند، باید توجه ویژه و بیشتری به مناسب‌سازی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، خواستار توجه به نیازهای سالمندان در حوزه مبلمان شهری شد و گفت: اگرچه اکثریت جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند اما روند جمعیت کشور به گونه‌ای پیش می‌رود که نیازمند برنامه‌ریزی برای آینده هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بستر شهر باید به گونه‌ای باشد که سالمندان، جانبازان و معلولان بتوانند حق دسترسی آسان به خدمات را داشته باشند و هر گونه اقدام در این زمینه ارزشمند است.