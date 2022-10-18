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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۸

امام جمعه بجنورد:

مدیران هدفی جز خدمت به مردم نباید داشته باشند

مدیران هدفی جز خدمت به مردم نباید داشته باشند

بجنورد- امام جمعه بجنورد با بیان اینکه مدیران نباید هدفی جز خدمت به شهروندان داشته باشند، گفت: مدیران باید برای خدمت رسانی به مردم هدف گذاری داشته باشند تا رضایتمندی در جامعه گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری عصر سه شنبه در جمع مدیران بجنورد که در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد، اظهار کرد: ناموفق نشان دادن مدیران با هدف ایجاد نارضایتی در جامعه از اهدافی است که دشمنان به شکل جدی آن را دنبال می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه مدیران نباید هدفی جز خدمت به شهروندان داشته باشند، گفت: مدیران باید برای خدمت رسانی صحیح به مردم هدف گذاری صحیحی داشته باشند تا رضایتمندی در جامعه گسترش یابد.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: همچنین نباید بگذارند مردم درگیر پیچ و خم‌های اداری شوند به گونه‌ای که از مشکلات آنها سریعاً گره گشایی شود.

وی افزود: خدمت به مردم توفیق الهی است بنابراین باید مدیران امانتدار خوبی باشند و این امانت را با خدمت بی منت به مردم به سرمنزل مقصود برسانند.

حجت الاسلام نوری با تاکید بر برخورد صحیح با ارباب رجوع، گفت: اخلاق خوب برای تمامی انسان‌ها چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی لازم است اما برای افرادی که بار مسؤولیت بر دوش دارند بسیار مهمتر قلمداد می‌شود.

کد مطلب 5612024

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