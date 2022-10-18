ضرورت همراهی مسئولان برای تهیه شناسنامه محصولات کشاورزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم بیشه وری شامگاه سه شنبه در نشست با فعالان کشاورزی استان مازندران با اظهار اینکه تهیه سند و شناسنامه باغات کشور به نظام صنفی کشاورزی سپرده شده است، افزود: طی ۱۰ ماه گذشته بسیاری از امور از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام کشاورزی واگذار شد.

وی با عنوان اینکه صدور پروانه باغبانی و شناسنامه باغات طی برنامه سه ساله طراحی شده است، افزود: با گذشت کمتر از یکسال از واگذاری، این طرح به مرحله رونمایی رسیده است.

وی با اظهار اینکه دولت و نظام صنفی کشاورزی در سطح پهنه در کنار یکدیگر قرار دارند، به مشکل فراروی صادرات فلفل اشاره کرد و گفت: پس از بروز مشکل شناسنامه سه سال باغدار را گرفتیم تا رصد کنیم این محصول در گذشته چگونه بوده است.

بیشه وری شناسنامه باغات را نظیر کارت ملی دانست و گفت: این ظرفیت در اتاق اصناف و نظام صنفی قبلی وجود دارد و تمامی اطلاعات ۴.۵ میلیون کشاورز کشور تهیه می‌شود.

وی با بیان اینکه منابع باید به درستی مدیریت شود، قاچاق را از مشکلات فراروی تولیدات کشاورزی ذکر کرد و گفت: تولیدات به راحتی با قاچاق از بین می‌رود و سبب ضرر کشاورز می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی ایران با اظهار اینکه اتاق اصناف ایران اطلاعات مورد نیاز را در سامانه بارگزاری می‌کند تا منابع را از دست ندهیم، گفت: در سطح ملی، استان و شهرستان نیازمند همراهی و مشارکت بخش‌های مختلف برای ساماندهی کشاورزان و تهیه شناسنامه محصولات هستیم.