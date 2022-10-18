۲ کشته و ۲ مصدوم حاصل تیراندازی در عروسی در حمیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاظم نیسی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی که باعث قتل دو نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر در مراسم عروسی در یکی از مناطق روستایی و متواری شدن ضارب شده بود، بلافاصله مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با اقدامات تخصصی و رصد اطلاعاتی قاتل را در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش (نیزارهای اطراف رودخانه) دستگیر و یک قبضه اسلحه جنگی کلاش به کار رفته در بزه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی حمیدیه با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی معترف شد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.