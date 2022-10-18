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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۳

تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه از حضور در لیگ برتر انصراف داد

تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه از حضور در لیگ برتر انصراف داد

ایذه- تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با تصمیم کادر فنی از حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه از شرکت در مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی انصراف داد.

نایب‌قهرمان فصل گذشته رقابت‌ها بعد از هفت سال حضور پررنگ در لیگ برتر و کسب عناوین مختلف در این رقابت‌ها اما امسال در لیگ حضور نخواهد داشت.

قهرمان جهان در سال ۲۰۱۶ به دلیل مشکلات مالی و ایجاد نشدن زیر ساخت‌های لازم از لیگ برتر کشتی فرنگی انصراف داد؛ بنابراین با این حساب لیگ کشتی فرنگی در صورت نبود جایگزین برای تیم ایذه‌ای، هفت تیمه خواهد شد.

سینا صنعت ایذه که به عنوان با ثبات ترین تیم لیگ برتر کشتی لقب گرفته بود با غفلت مسئولان و با تصمیم کادر فنی از تیم داری در لیگ برتر امسال خودداری کرد.

کد مطلب 5612049

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