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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۸

مدیرکل انتقال خون گلستان خبرداد؛

زیرساخت های ضعیف انتقال خون گلستان/ خیران پای کار بیایند

زیرساخت های ضعیف انتقال خون گلستان/ خیران پای کار بیایند

گرگان- مدیرکل انتقال خون گلستان با اشاره به زیرساخت های ضعیف انتقال خون استان، گفت: هم از مجموع ۱۴ شهرستان گلستان، تنها چهار شهر گرگان، گنبدکاووس، علی آبادکتول و بندرگز، پایگاه ثابت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدی عصر سه شنبه در گفتگو با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: در حال حاضر انتقال خون در استان، تنها چهار پایگاه فعال ثابت با ۲۰ تخت دارد که این امکانات برای تامین نیاز خون استان بسیار اندک است.

مدیرکل انتقال خون گلستان با بیان اینکه در استان روزانه به ۱۸۰ واحد خون نیاز است، افزود: اختصاص واحد سیار می‌تواند تا حدی به تامین خون مورد نیاز بیماران کمک کند.‌

وی همچنین به نبود سردخانه مخصوص نگهداری پلاسما در استان اشاره کرد و گفت: پلاسما تا دو سال قابل نگهداری است اما به سبب نداشتن سردخانه پلاسما امکان ذخیره این فرآورده با ارزش را نداریم.

محمدی بیان کرد: در شرایط فعلی با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار می‌توان نیازهای ضروری انتقال خون را تامین کند که این کار با مشارکت خیران انجام پذیر است.

کد مطلب 5612054

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