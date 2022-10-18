احداث ۴۵۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در ماهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز سه شنبه ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان ماهشهر در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی این شهرستان به نگاه ویژه دولت کنونی به مقوله مسکن اشاره کرد و افزود: ۴۵۰ واحد مسکونی در ماهشهر در حال ساخت است که با توجه به تقاضا و پتانسیل شهرستان، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در تسریع روند اجرایی نهضت ملی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری در خصوص طرح جامع فاضلاب و تصفیه‌خانه این شهرستان، گفت: شرکت آب و فاضلاب در خصوص تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب همت جدی داشته باشد و در خصوص تکمیل نوار حفاری، ضمن سرعت نیز کیفیت انجام پروژه را بالا ببرد تا موجب رضایتمندی مردم این شهر باشیم.