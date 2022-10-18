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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۰۹

معاون استاندار خوزستان خبر داد؛

احداث ۴۵۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در ماهشهر

احداث ۴۵۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در ماهشهر

ماهشهر- معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: ۴۵۰ واحد مسکونی در ماهشهر در حال ساخت است که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در تسریع روند اجرایی نهضت ملی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز سه شنبه ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان ماهشهر در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی این شهرستان به نگاه ویژه دولت کنونی به مقوله مسکن اشاره کرد و افزود: ۴۵۰ واحد مسکونی در ماهشهر در حال ساخت است که با توجه به تقاضا و پتانسیل شهرستان، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در تسریع روند اجرایی نهضت ملی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری در خصوص طرح جامع فاضلاب و تصفیه‌خانه این شهرستان، گفت: شرکت آب و فاضلاب در خصوص تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب همت جدی داشته باشد و در خصوص تکمیل نوار حفاری، ضمن سرعت نیز کیفیت انجام پروژه را بالا ببرد تا موجب رضایتمندی مردم این شهر باشیم.

کد مطلب 5612060

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    نظرات

    • محمود IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      سلام پس تکلیف مردم رامشیر چی میشه رهن و کرایه بالا رفته همه ی مستاجرها دربه در دنبال مسکن مناسب هستن چرا مسکن مهر واگذار نمی کنند
    • ناشناس IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
      0 0
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      من یه زن سرپرست خانواده هستم از سال ۹۰ تمام پس انداز و کلی قرض این واحد را خریداری کردم زون۲ فاز ۱۱ پردیس نمیدانستم اولویت اول زون ۵ و ۴ و ۱ میباشد آن اینکه هنوز بعد از ۱۲ سال مستاجری و با ۵۲ سال سن هنوز خانه دار نشده ام شما اول پروژه مسکن مهر پردیس زون2 رو به سرانجام برسان بعد ادعا کن...
    • معصومه نعیمی IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام من سرپرست خانوار هستم این 450مسکن که در حال ساخت برای چه کسانی هست

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