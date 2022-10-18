به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی درویشی شامگاه سه شنبه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه لرستان در سخنانی با بیان اینکه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، نظام سلطه با ایران مستقل و قوی مشکل دارد اظهار داشت: ایران مستقل خاری در چشم بدخواهان است و به همین خاطر برای تضعیف این ایران، هر از چند گاهی جبهه‌های مختلفی را ترتیب می‌دهند تا بتوانند نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران را تحت سلطه خود بگیرند.

شکست سیاست‌های منطقه‌ای دنیای استکبار

وی ادامه داد: البته مردم ایران از ابتدای انقلاب تا کنون برای تحقق استقلال، آزادی و تحقق ارزش‌های اسلامی همیشه در صحنه بوده‌اند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که دشمن جبهه‌ای وسیع، عظیم و نامتجانس بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده است افزود: این جبهه دشمن علیه مدارس، حوزه‌های علمیه، اقتصاد، فرهنگ، تمامیت ارضی، اتحاد، جوانان، تولید علم، تولید قدرت و… است.

حجت الاسلام درویشی با تاکید بر اینکه ما باید این دشمن را بشناسیم گفت: با قدرت رسانه‌ای که امروز دشمن دارد، در یکی از از شبکه‌ها در عرض چند روز ۱۷ هزار دروغ برای انحراف اذهان عمومی ملت ما منتشر کرد.

وی با بیان اینکه امروز این بمباران دشمن برای شکستن اعتقادات، انحراف از حقیقت، کشاندن ذهن جامعه و جوانان به سوی هدف خودشان است گفت: اهداف دشمن در منطقه اگر بخواهد پیاده شود باید قدرت جمهوری اسلامی مهار کند، قدرت نوظهور و بزرگی در دنیا به نام جمهوری اسلامی اگر از نظر دشمن مهار نشود، دشمن نمی‌توان سلطه خود را بر دنیا همچنان چیره نگه دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه دشمنی، دشمنان با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به خاطر اصل دین و اعتقادات ما است گفت: قوی بودن ایران و شکست سیاست‌های منطقه‌ای دنیای استکبار از دلایل دشمنی با ایران است.

هدف دشمن تجزیه تمامیت ارضی ایران اسلامی بود

حجت الاسلام درویشی با اشاره به اینکه تأمین و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی یکی دیگر از دلایل دشمنی‌های علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است افزود: هر جا دشمن احساس کند که در منطقه امنیت رژیم صهیونیستی دارد به خطر می‌افتد کارها و برنامه‌هایی را طراحی می‌کند تا بتوانند این امنیت را در سایه این اغتشاشات و فتنه‌ها تأمین کنند، البته به خیال خام خودشان.

وی با اشاره به فتنه جنگ، فتنه اقتصادی، فتنه تحریم و… دشمن علیه ایران اسلامی عنوان کرد: در این فتنه اخیر با یک اتحاد مخالفین مواجه بودیم، گروه‌هایی که تا کنون با هم مخالف بوده‌اند و به لحاظ فکری و اعتقادی با هم مشکل داشته‌اند، در ایجاد این فتنه زیر یک لوای واحد جمع شدند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه سخنان خود، ترکیب دشمنان ایران اسلام را در فتنه اخیر، آمریکا، اسرائیل، عربستان، فرانسه، آلمان، منافقین، سلطنت طلب‌ها، گروههای تجزیه طلب مانند کومله، جیش الظلم، الاحوازی و… برشمرد و عنوان کرد: همچنین با استفاده از افراد محدود فریب خورده داخلی یک میدان فتنه جنگ ترکیبی بر علیه ملت ایران طراحی و اجرا شد.

حجت الاسلام درویشی با بیان اینکه همه مخالفان متحد شدند و با رویکرد ایجاد اغتشاش، ناامنی، آشوب و تفرقه به میدان آمدند گفت: هدف اصلی دشمنان نیز تجزیه تمامیت ارضی ایران اسلامی بود.

انقلاب اسلامی ایران بالنده و قوی است

وی با بیان اینکه ما حدود ۲۴۰ هزار شهید داده‌ایم برای حفظ این آب و خاک، گفت: ایجاد فضای دوقطبی در جامعه، ایجاد یاس و ناامیدی، ایجاد ناامنی در کشور، به چالش کشاندن مشروعیت نظام، تبدیل ایران به سوریه و لیبی، دور کردن جوانان از ارزش‌های انقلاب، به تعطیلی کشاندن مراکز تولید علم کشور، ایجاد شکاف‌های قومی و مرزی، کند کردن روند رو به رشد اقتصادی کشور، ایجاد مانع برای دولتمردان در جهت حل مشکل مردم، و… از جمله اهداف دشمن در فتنه اخیر بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه ایران اسلامی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و… به جلو حرکت می‌کند گفت: پیشرفت در حوزه نانو، فناوری، فروش نفت، تولید سلاح‌های بازدارنده برای دفاع از مردم، اقدامات دولت و… از جمله این حوزه‌ها است.

حجت الاسلام درویشی افزود: چون انقلاب اسلامی بالنده و قوی است، دشمن برای توقف این بالندگی این فتنه‌ها را ایجاد می‌کند.