از وزش باد تا خیسی چمن مانع پیروزی سایپا شد

به گزارش خبرنگار مهر محمود فکری بعد از ظهر سه شنبه پس از باخت با تیم سایپا برابر شمس آذر قزوین در هفته نهم لیگ آزادگان با بیان اینکه بازی دو نیمه متفاوت داشت، اظهار کرد: وزش باد در نیمه اول بازی را یکطرفه کرد و مانع از این شد که بتوانیم بازی خوبی ارائه دهیم و متأسفانه دقایقی دریافت گل داشتیم که بدترین زمان بود.

وی افزود: نیمه دوم با توجه به تعویض‌هایی که انجام دادیم امیدوار بودیم که به گل برسیم اما از موقعیت‌ها استفاده نکردیم و حریف از ضد حملات به خوبی استفاده کرده و توانست گل‌های خود را به ثمر برساند.

سرمربی سایپا با بیان اینکه برخی اتفاقات در فوتبال رخ می‌دهد که نشان می‌دهد برابری برای همه تیم‌ها نیست، تاکید کرد: ما در تهران تماشاگر داریم اما به دستور شورای تأمین تماشاگر حضور ندارد اما در شهرستان‌ها این مشکل نیست و تیم‌ها میزبان هواداران خود هستند.

وی بیان کرد: اگر قرار است بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار شود، عدالت حکم می‌کند که این کار برای همه تیم‌ها باشد

فکری در ادامه مدعی شد: در این بازی در کمال تعجب چمن در یک نیمه زمین خیس و نرم بود و یک نیمه دیگر زمین نیز چمن خشک و برای فوتبال مناسب بود.

وی با بیان اینکه این ترفندها ترفندهایی جدید است که در فوتبال زده می‌شود، تصریح کرد: فضایی را در خیلی از استان‌ها می‌بینیم و از مسائلی استفاده می‌شود که فوتبال را به بیراهه می بریم.

فکری در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید پیروزی‌های شمس آذر به واسطه حواشی همچون باد و دوپینگ بوده عنوان کرد: معتقد نیستم پیروزی شمس آذر شانسی بوده است.

وی اضافه کرد: ما از بعضی تیم‌ها و مسئولین برخی رفتارهایی را می‌بینیم که همه تیم‌ها و مدیران انجام نمی‌دهند و گویا برای بازی با این تیم‌ها باید به مباحث غیرفوتبالی هم توجه کنیم.

سرمربی سایپا در پایان یادآور شد: اگر از طرف باشگاه سایپاه موضوعی مانند تست دوپینگ مطرح شده فقط برای تیم شمس آذر نبوده بلکه برای همه تیم‌ها بوده و امیدواریم با نظارت‌های بیشتر موارد غیرفوتبالی را در فوتبال نبینیم.