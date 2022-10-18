دادستان زرند جزئیات دستگیری قاتل فراری را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یعقوبی با اشاره به نزاع مسلحانه گروهی از مخلان امنیت طی هفته گذشته که منجر به جان باختن شهروند بی گناه زرندی به دلیل اصابت گلوله شد، گفت: مقتول این حادثه ابتدا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان، بعد از چند روز جان باخت.

وی با اشاره به اینکه قاتل متواری مسلح این پرونده سابقه قتل و شرارت‌های متعدد در کارنامه کیفری خود دارد عنوان کرد: قاتل بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود که تلاش برای دستگیری وی در دستور کار مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب، عوامل انتظامی و امنیتی شهرستان زرند قرار گرفت.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب زرند اظهارداشت: متهم این پرونده با انجام یکسری اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده در مخفیگاه خود واقع در یکی از شهرهای استان کرمان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و با همکاری عوامل فراجا دستگیر شد.

یعقوبی بیان کرد: در زمان دستگیری متهم، مقداری سلاح و مهمات از وی کشف شده است.

این مقام قضائی هشدار داد: برخورد دادستانی زرند با هر گونه نا امنی و شرارت قاطع و پشیمان کننده خواهد بود.