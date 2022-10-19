تمام محورهای مواصلاتی گلستان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در پی بارش رگباری باران، برخی از محورهای گلستان از جمله خوش ییلاق مسدود و برخی از جاده‌ها هم به دلیل آبگرفتگی و سیلاب تردد به کندی انجام می‌شود.

با اعلام راهداری گلستان هم اکنون محور خوش ییلاق بازگشایی شده است.

این محور که شب گذشته به دلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیل در حدفاضل روستاهای فارسیان و تیل آباد مسدود اعلام شده بود با فروکش شدن باران و سیلاب بازگشایی و رفت و آمد در این محور به حالت عادی درآمده است.

همچنین برق روستاهای کوهستانی بخش چشمه ساران آزادشهر که به دلیل بارش شدید باران قطع شده بود با تلاش نیروهای اداره برق، مشکل برطرف و برق ۱۱ روستای این مسیر بامداد امروز وصل شد.

تمام مسیرهای مواصلاتی گلستان که به علت سیلاب دیشب و بامداد امروز مسدود شده بود یا محدودیت تردد داشت با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شد.