لباس ویژه برای بانوان بسکتبالیست ایران / اولین سفر برون مرزی بانوان به مالزی

فریده هادوی سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: کار طراحی و دوخت لباس تیم ملی بسکتبال بانوان به منظور انجام اولین سفر برون مرزی این تیم به پایان رسید و بدین ترتیب ملی پوشان با پوشش کامل به مسابقات مالزی اعزام می شوند.

وی افزود: از آنجا که بازیکنان بسکتبال نسبت به رشته هایی چون والیبال و دوومیدانی دوندگی بیشتری در زمین بازی دارند ویژگی های بیومکانیکی و فیزیولوژیکی به منظورایجاد فضای مناسب برای دامنه حرکتی مفاصل و تبادل دمای بدن کاملا در طراحی لباس بازیکنان این رشته لحاظ شده است.

هادوی تصریح کرد: به طور حتم نادیده گرفتن یکی از این دو ویژگی مانعی برای عملکرد مطلوب بازیکنان ایجاد می کند به همین دلیل لباس بانوان بسکتبال به گونه ای طراحی شده که علاوه بر تعریق از جهت دوندگی و به خصوص پرش برای پرتاب توپ نیزمشکلی برای ملی پوشان ایجاد نکند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان خاطرنشان کرد: به دلیل تداخل با ایام شب های قدر نتوانستیم اردوی مجددی را برای باریکنان این تیم تشکیل دهیم به همین دلیل بانوان بسکتبالیست بدون تجربه بازی و تمرین با این لباس ها به اولین سفر برون مرزی اعزام می شوند.

هادوی اظهارداشت: تیم ملی بسکتبال بانوان با 12 بازیکن روز 11 مهر عازم مالزی می شود و در مدت اقامت در این کشور 3 بازی تدارکاتی با تیم ملی و منتخب دانشجویان مالزی انجام دهد.