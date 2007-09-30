گزارش مهر از وضعیت زندگی 10 دهک درآمدی روستایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران در خصوص درصد خانوارهای روستایی بر حسب فعالیت سرپرست خانوار در دهک‌های هزینه سال 84 نشان می دهد، 5/46 درصد از دهک اول شاغل، 95/1 درصد بیکار جویای کار، 84/12درصد دارای درآمد بدون کارهستند.

در این مجموعه، 07/0 درصد افراد محصل و 87/0 درصد آنها خانه دار هستند. این در حالی است که این درصدها برای دهک دوم جامعه آماری مذکور، به ترتیب صفر و 55/2 درصد است. ضمن اینکه مطابق آمار موجود، 16/75 درصد خانوارهای روستایی در دهک دوم شاغل، 41/2 درصد بیکار جویای کار و 21/19 درصد دارای درآمد بدون کار هستند.

مقایسه دهک های سوم و چهارم این جامعه آماری نشانگر این است که در دهک های مذکور به ترتیب 81 و 12/85 درصد شاغل، 25/1و 79/1 درصد بیکار جویای کار و 86/15و 98/10 درصد دارای درآمد بدون کار هستند. این در حالی است که 0.22 درصد و 13/0 درصد نیز آمارهای مربوط به افراد محصل‌ این دو دهک می باشد.

در این میان، 81/88، 41/1 و 7/7 درصد به ترتیب آمارهای مربوط به افراد شاغل، بیکار جویای کار و افراد دارای درآمد بدون کار در دهک پنجم هستند، این درحالی است که درصدهای مربوط به افراد محصل و شاغل دراین دهک به ترتیب اعداد 0 و 48/0 درصد را نشان می دهد.

همچنین، در مقایسه دهک های ششم، هفتم و هشتم این جامعه آماری برای افراد شاغل، بیکار جویای کار و افراد دارای درآمد بدون کار به ترتیب اعداد "96/87، 48/90 و 73/90" ، " 74/1، 7/1 و 84/0" و " 35/8، 77/5 و 28/7" ثبت شده است.

اما در مقایسه آخرین دهک های هزینه خانوارهای روستایی برحسب وضع فعالیت سرپرست خانوار برای افراد شاغل به ترتیب سهم 45/90 درصدی و 2/93 درصدی، برای افراد بیکار جویای کار به ترتیب سهم 53/1 و 7/0 درصدی و برای افراد دارای درآمد بدون کار سهم 63/5 و 58/4 درصدی نمایانگر شده است.

این درحالی است که در دو دهک آخر این جامع آماری سهم افراد محصل و خانه دار به ترتیب " 02/0 و 12/0" و "84/0 و 48/0" درصدی ثبت شده است.

گفتنی است، معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش با بیان اینکه توزیع ثروت و درآمد در کشور نامناسب است، گفته است: در این شرایط، دهک های بالای جامعه، تقاضای موثر برای برخی از کالاها را ایجاد می کنند، این در حالی است که تقاضای طبقات محروم به ‌ویژه دهک های 6 و 7 به پایین جامعه قادر به تامین همین کالاها با قیمت گران نیستند.

وی معتقد است سیاست‌ها باید به سمتی سوق یابد که مصرف کالاهای ضروری نظیر شیر در 7 دهک پایین درآمدی جامعه افزایش یابد.