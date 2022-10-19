دستگاه قضایی کانون آرامش در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان کرمان گفت: دستگاه قضا همیشه کانون آرامش مردم و پشتوانه مظلومان بوده است و فعالیت در چنین جایی مسئولیتهای بسیار سنگینی نیز به همراه دارد.

وی عنوان کرد: در واقع هر چه مسئولیت اشخاص سنگین‌تر باشد وظیفه آنها برای خدمت رسانی و حل مشکلات مردم نیز بیشتر است.

امام جمعه کرمان افزود: هر مسئولیتی که بر عهده اشخاص قرار گیرد خداوند و مردم نظاره گر هستند و انسان‌های مخلص و پاکدامن در این عرصه موفق خواهند بود.

وی دفاع از حقوق عامه را بسیار مهم دانست و افزود: در این زمینه خدمت به مردم در اولویت قرار دارد.