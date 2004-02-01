لاهه صلاحيت بررسي ديوار حائل را ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه صهيونيستي هاآرتص، "سيلوان شالوم" وزير امور خارجه اسراييل شنبه شب گفت كه اميدوار است مخالفت بيش از 30 كشور با صلاحيت دادگاه بين المللي لاهه براي قانونگذاري درباره مشروعيت ديوار امنيتي كرانه باختري باعث شود كه اين دادگاه متقاعد گردد مسئله بررسي ساخت ديوار حائل را متوقف كند. شالوم اعلام كرد اين موضوعي سياسي است و نه موضوعي قضايي.

وزيرامورخارجه اسراييل همچنين اظهارداشت: "ما معتقديم كه دادگاه لاهه به هيچ وجه نمي تواند درباره اين موضوع سياسي اظهار نظركند.

اين روزنامه صهيونيستي در ادامه آورده است كه 15 عضو اتحاديه اروپا و 10 كشور ديگر مثل آمريكا، كانادا، استراليا، روسيه ، آفريقاي جنوبي و سنگال به اسراييل پيوسته و به دادگاه بين المللي لاهه اقرار نامه فرستاده اند و خواستار آن شده اند كه لاهه بررسي ساخت اين ديوار را به عهده بگيرد. از ديدگاه اين كشورها، لاهه صلاحيت بررسي اين موضوع را ندارد. بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا شامل آلمان، فرانسه و انگليس نيز اقرار نامه اي جداگانه به اين دادگاه فرستاده اند.

هاآرتص سپس ادعا كرد سازمان ملل نيز نمي تواند مخالفت 30 كشور را با دادگاه لاهه ناديده بگيرد.

اين درحالي است كه مقامات تشكيلات خودگردان فلسطين بر صلاحيت دادگاه لاهه براي رسيدگي به موضوع ديوارحائل تاكيد كرده اند.