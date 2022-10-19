دعوت از بسکتبالیست قمی به اردوی تیم ملی

مرتضی سخایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: حسن علی اکبری بسکتبالیست قمی با تشخیص کادر فنی و سرمربی ایران به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
رئیس هیئت بسکتبال استان قم با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی برای کسب آمادگی برای شرکت در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی است بیان کرد: سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران ۱۷ بازیکن را برای شرکت در اردوی آمادگی دعوت کرده است.
وی عنوان کرد: بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شده اند می باید شنبه سی ام مهرماه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران خود را به کادر فنی تیم ملی ایران معرفی کنند.
سخایی بیان کرد: تیم ملی ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰ آبان و ۲۳ آبان در مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف حریفان خود خواهد رفت.
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