۸۰ درصد اراضی مورد نیاز جهش مسکن گلستان تا پایان سال فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی گلستان اظهارکرد: در نهضت ملی مسکن ۹۲ هزار نفر ثبت نام کردند اما تکلیف استان برای ۹۴ هزار واحد مسکونی در شهر و روستاهای مختلف است.

استاندار گلستان افزود: تاکنون ۶۰ درصد زمین مورد نیاز این چهار سال را با کمک سازمان هایی مانند ثبت و اسناد، منابع طبیعی و سایر دستگاه ها فراهم کردیم.

وی گفت: در کل شهر و روستا هم ۴۵۰ هکتار زمین تامین شده و امیدواریم تا آخر امسال بتوانیم بیش از ۸۰ درصد اراضی مورد نیاز برای نهضت ملی مسکن را تامین کنیم.

استاندار گلستان ادامه داد: اگر بتوانیم زمینه ایجاد پنجره واحد زمین در کشور را فراهم کنیم ضمن صیانت از انفال و اموال، مانع تعرض به منابع طبیعی می شویم و بستر برای اجرای طرح های اقتصادی ایجاد می شود.