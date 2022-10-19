  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۱

استاندار گلستان:

۸۰ درصد اراضی مورد نیاز جهش مسکن گلستان تا پایان سال فراهم می شود

۸۰ درصد اراضی مورد نیاز جهش مسکن گلستان تا پایان سال فراهم می شود

گرگان- استاندار گلستان گفت که با نقشه راه ترسیمی و همکاری فرادستگاهی درصدد هستیم تا پایان سال، ۸۰ درصد اراضی مورد نیاز برای قانون جهش مسکن در استان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی گلستان اظهارکرد: در نهضت ملی مسکن ۹۲ هزار نفر ثبت نام کردند اما تکلیف استان برای ۹۴ هزار واحد مسکونی در شهر و روستاهای مختلف است.

استاندار گلستان افزود: تاکنون ۶۰ درصد زمین مورد نیاز این چهار سال را با کمک سازمان هایی مانند ثبت و اسناد، منابع طبیعی و سایر دستگاه ها فراهم کردیم.

وی گفت: در کل شهر و روستا هم ۴۵۰ هکتار زمین تامین شده و امیدواریم تا آخر امسال بتوانیم بیش از ۸۰ درصد اراضی مورد نیاز برای نهضت ملی مسکن را تامین کنیم.

استاندار گلستان ادامه داد: اگر بتوانیم زمینه ایجاد پنجره واحد زمین در کشور را فراهم کنیم ضمن صیانت از انفال و اموال، مانع تعرض به منابع طبیعی می شویم و بستر برای اجرای طرح های اقتصادی ایجاد می شود.

کد مطلب 5612425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها